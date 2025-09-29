Advertisement

لبنان

البزري يشيد بتمثيل الرئيس عون للبنان في نيويورك

Lebanon 24
29-09-2025 | 04:22
تسلم رئيس الجمهورية جوزاف عون من رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس التقرير السنوي عن أعمال الهيئة.
واستقبل النائب عبد الرحمن البزري الذي قال بعد اللقاء: "رئيس الجمهورية مثّل جميع اللبنانيين في نيويورك، وكرّس عودة العلاقات اللبنانية الدولية بعد طول غياب. ونأمل أن تترجم هذه اللقاءات بخطوات عملية".
 
 
