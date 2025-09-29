Advertisement

لبنان

جولة تفقدية لوزير الصناعة على مصانع البقاع

29-09-2025 | 04:24
قام وزير الصناعة جو عيسى الخوري بجولة تفقدية على مصانع البقاع ، بدأت بزيارة لبحيرة القرعون رافقه فيها مدير مصلحة الليطاني سامي علوية .
واكد عيسى الخوري ان هدف الجولة الى البقاع هي للاطلاع على عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة ومصلحة الليطاني ، مشيرا إلى ان عمل  اللجنة الكشف على المصانع الموجودة ضمن حوض الليطاني لرؤية مدى التزام المصانع والمعامل بالامور البيئية من اجل الحفاظ على الموارد  للحد من التلوث.

وقال: "نشد على الدور الذي تقوم به هذه اللجنة حيث كشفت على معمل سوداف الذي لم يمتثل بالامور الصحية وتم اقفاله ."

وتوجه عيسى الحوري بالشكر الى مدير مصلحة الليطاني سامي علوية ومصلحة الليطاني واعضاء اللجنة الصناعة على التنسيق والعمل الجبار الذي يقومون به بين الوزارات .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وحول الاجراءات المتخذة بالمصانع التي تتسبب بتلوث الليطاني ، قال:" سنكون بمسح صناعي شامل كي نحدد المعامل غير المرخصة ومديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني تساعدنا بهذا الخصوص والتنسيق مه مصلحة الليطاني سيحدد وجود هذه المصانع كخطوة اولى سنتوجه لهذه المصانع بانذارات وفي حال عدم الاستجابة سنقوم بالاقفال ".

وأكد أنّ "الحكومة ملزمة بتطبيقه وهو ليس بحاجة إلى تشريع". 

من جهته، شدد علوبة على اهمية الشراكة والتعاون وزارة الصناعة ومؤسسة الليطاني  وكل الجهات الحكومية من اجل فرض الالتزام البيئي في جميع المؤسسات وبين القطاعين العام والخاص .

واعتبر ان اللجنة وفريق المؤسسة يقومان بالدور المطلوب بشكل كامل من خلال القيام بالمسوحات ورفعها للقضاء وللقوى الامنية والجهات الادارية ووزارة الصناعة فيما تقوم وزارة الصناعة باجراءات جدية وسريعة محايدة تراعي مصالح الصناعيين في ظل التزام بيئي مع انتهاء عهد الوزارات الني كانت تشتغل انتخابات ونحن اليوم امام عقلية مؤسساتية جديدة تنطلق بالبقاع الصناعي نجو افاق جديدة .
ونوّه بالتعاون بين مصلحة الليطاني ووزارة الصناعة من اجل الالتزام البيئي .

