جولة تفقدية لوزير الصناعة على مصانع البقاع

واكد عيسى الخوري ان هدف الجولة الى البقاع هي للاطلاع على عمل اللجنة المشتركة بين ومصلحة الليطاني ، مشيرا إلى ان عمل اللجنة الكشف على المصانع الموجودة ضمن حوض الليطاني لرؤية مدى المصانع والمعامل بالامور البيئية من اجل الحفاظ على الموارد للحد من التلوث.



وقال: "نشد على الدور الذي تقوم به هذه اللجنة حيث كشفت على معمل سوداف الذي لم يمتثل بالامور الصحية وتم اقفاله ."



وحول الاجراءات المتخذة بالمصانع التي تتسبب بتلوث الليطاني ، قال:" سنكون بمسح صناعي شامل كي نحدد المعامل غير المرخصة ومديرية الشؤون الجغرافية في تساعدنا بهذا الخصوص والتنسيق مه مصلحة الليطاني سيحدد وجود هذه المصانع كخطوة اولى سنتوجه لهذه المصانع بانذارات وفي حال عدم الاستجابة سنقوم بالاقفال ".



وأكد أنّ "الحكومة ملزمة بتطبيقه وهو ليس بحاجة إلى تشريع".



، شدد علوبة على اهمية الشراكة والتعاون وزارة الصناعة ومؤسسة الليطاني وكل الجهات الحكومية من اجل فرض الالتزام البيئي في جميع المؤسسات وبين القطاعين العام والخاص .



واعتبر ان اللجنة وفريق المؤسسة يقومان بالدور المطلوب بشكل كامل من خلال القيام بالمسوحات ورفعها للقضاء وللقوى الامنية والجهات الادارية ووزارة الصناعة فيما تقوم وزارة الصناعة باجراءات جدية وسريعة محايدة تراعي مصالح الصناعيين في ظل التزام بيئي مع انتهاء عهد الوزارات الني كانت تشتغل انتخابات ونحن اليوم امام عقلية مؤسساتية جديدة تنطلق بالبقاع الصناعي نجو افاق جديدة .

ونوّه بالتعاون بين مصلحة الليطاني ووزارة الصناعة من اجل الالتزام البيئي .