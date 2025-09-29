28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
28
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جولة تفقدية لوزير الصناعة على مصانع البقاع
Lebanon 24
29-09-2025
|
04:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام وزير الصناعة جو
عيسى
الخوري
بجولة تفقدية على مصانع
البقاع
، بدأت بزيارة لبحيرة القرعون رافقه فيها مدير مصلحة الليطاني سامي
علوية
.
Advertisement
واكد عيسى الخوري ان هدف الجولة الى البقاع هي للاطلاع على عمل اللجنة المشتركة بين
وزارة الصناعة
ومصلحة الليطاني ، مشيرا إلى ان عمل اللجنة الكشف على المصانع الموجودة ضمن حوض الليطاني لرؤية مدى
التزام
المصانع والمعامل بالامور البيئية من اجل الحفاظ على الموارد للحد من التلوث.
وقال: "نشد على الدور الذي تقوم به هذه اللجنة حيث كشفت على معمل سوداف الذي لم يمتثل بالامور الصحية وتم اقفاله ."
وتوجه عيسى الحوري بالشكر الى مدير مصلحة الليطاني سامي علوية ومصلحة الليطاني واعضاء اللجنة الصناعة على التنسيق والعمل الجبار الذي يقومون به بين الوزارات .
وحول الاجراءات المتخذة بالمصانع التي تتسبب بتلوث الليطاني ، قال:" سنكون بمسح صناعي شامل كي نحدد المعامل غير المرخصة ومديرية الشؤون الجغرافية في
الجيش اللبناني
تساعدنا بهذا الخصوص والتنسيق مه مصلحة الليطاني سيحدد وجود هذه المصانع كخطوة اولى سنتوجه لهذه المصانع بانذارات وفي حال عدم الاستجابة سنقوم بالاقفال ".
وأكد أنّ "الحكومة ملزمة بتطبيقه وهو ليس بحاجة إلى تشريع".
من جهته
، شدد علوبة على اهمية الشراكة والتعاون وزارة الصناعة ومؤسسة الليطاني وكل الجهات الحكومية من اجل فرض الالتزام البيئي في جميع المؤسسات وبين القطاعين العام والخاص .
واعتبر ان اللجنة وفريق المؤسسة يقومان بالدور المطلوب بشكل كامل من خلال القيام بالمسوحات ورفعها للقضاء وللقوى الامنية والجهات الادارية ووزارة الصناعة فيما تقوم وزارة الصناعة باجراءات جدية وسريعة محايدة تراعي مصالح الصناعيين في ظل التزام بيئي مع انتهاء عهد الوزارات الني كانت تشتغل انتخابات ونحن اليوم امام عقلية مؤسساتية جديدة تنطلق بالبقاع الصناعي نجو افاق جديدة .
ونوّه بالتعاون بين مصلحة الليطاني ووزارة الصناعة من اجل الالتزام البيئي .
مواضيع ذات صلة
وزير الصناعة نشر تقريرا يسلّط الضوء على عيّنة من المصانع التي تساهم في تلويث نهر الليطاني
Lebanon 24
وزير الصناعة نشر تقريرا يسلّط الضوء على عيّنة من المصانع التي تساهم في تلويث نهر الليطاني
29/09/2025 13:13:31
29/09/2025 13:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: جولة تفقدية قام بها أدرعي للقرى الدرزية في سوريا
Lebanon 24
بالصور: جولة تفقدية قام بها أدرعي للقرى الدرزية في سوريا
29/09/2025 13:13:31
29/09/2025 13:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جولة لقائد الدرك في البقاع
Lebanon 24
جولة لقائد الدرك في البقاع
29/09/2025 13:13:31
29/09/2025 13:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا موقعا لصناعة الصواريخ لحزب الله في البقاع
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا موقعا لصناعة الصواريخ لحزب الله في البقاع
29/09/2025 13:13:31
29/09/2025 13:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش اللبناني
وزارة الصناعة
من جهته
الخوري
التزام
لبنان
علوية
تابع
قد يعجبك أيضاً
في ساحة النجمة.. قانون الانتخاب يشعل الجلسة التشريعية
Lebanon 24
في ساحة النجمة.. قانون الانتخاب يشعل الجلسة التشريعية
04:26 | 2025-09-29
29/09/2025 04:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
منسى بعد لقائه الراعي: نسترشد بتوجيهاته لحل الأزمة
Lebanon 24
منسى بعد لقائه الراعي: نسترشد بتوجيهاته لحل الأزمة
06:09 | 2025-09-29
29/09/2025 06:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
Lebanon 24
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
06:00 | 2025-09-29
29/09/2025 06:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الخازن: ما يجري في البرلمان يُوحي بأن قطار تأجيل الانتخابات قد انطلق
Lebanon 24
الخازن: ما يجري في البرلمان يُوحي بأن قطار تأجيل الانتخابات قد انطلق
05:47 | 2025-09-29
29/09/2025 05:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
المقداد: سلاح المقاومة لن يُوجّه إلا نحو العدو
Lebanon 24
المقداد: سلاح المقاومة لن يُوجّه إلا نحو العدو
05:45 | 2025-09-29
29/09/2025 05:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
Lebanon 24
هذا ما سيحصل إذا لم يُحصَر السلاح بيد الشرعية
09:01 | 2025-09-28
28/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
Lebanon 24
بشأن البواحير... ماذا أوضح الأب إيلي خنيصر؟
08:06 | 2025-09-28
28/09/2025 08:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
Lebanon 24
عن الدفع للمودعين... إليكم آخر ما كشفه وزير الماليّة
08:49 | 2025-09-28
28/09/2025 08:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
Lebanon 24
"حدث استثنائي في الشرق الأوسط" تحدث عنه ترامب.. فما القصة؟
12:56 | 2025-09-28
28/09/2025 12:56:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
15:00 | 2025-09-28
28/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:26 | 2025-09-29
في ساحة النجمة.. قانون الانتخاب يشعل الجلسة التشريعية
06:09 | 2025-09-29
منسى بعد لقائه الراعي: نسترشد بتوجيهاته لحل الأزمة
06:00 | 2025-09-29
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
05:47 | 2025-09-29
الخازن: ما يجري في البرلمان يُوحي بأن قطار تأجيل الانتخابات قد انطلق
05:45 | 2025-09-29
المقداد: سلاح المقاومة لن يُوجّه إلا نحو العدو
05:44 | 2025-09-29
حبشي: ما يحصل اليوم خطير جدًّا.. وردّ من زعيتر
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
29/09/2025 13:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
29/09/2025 13:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
29/09/2025 13:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24