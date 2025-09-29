Advertisement

لبنان

في مستهل جلسة مجلس النواب.. هذا ما طالب به باسيل

Lebanon 24
29-09-2025 | 04:31
طالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مستهل جلسة مجلس النواب  الحكومة بتطبيق قانون الإنتخابات وعدم رمي المسؤولية على عاتق المجلس النيابي.
 وأكد أن القانون الحالي يعطي الحكومة طريقة تطبيق إقتراع المنتشرين للنواب الستة المخصصين لهم، بالإضافة على تقرير صادر من لجنة مؤلفة من الحكومة السابقة يقدم الحلول لإجراء هذه العملية. 
وتابع: لذلك فالكلام عن عدم تطبيق عملية الإنتخاب والترشيح للمنتشرين هو ساقط، وعلى الحكومة أن تبدأ بالتسجيل كي تسقط كل التصاريح عن تأجيل الإنتخابات النيابية في ال ٢٠٢٦.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24