في مستهل جلسة مجلس النواب.. هذا ما طالب به باسيل

Advertisement

طالب رئيس في مستهل جلسة مجلس النواب الحكومة بتطبيق قانون الإنتخابات وعدم رمي المسؤولية على عاتق المجلس النيابي.وأكد أن القانون الحالي يعطي الحكومة طريقة تطبيق إقتراع المنتشرين للنواب الستة المخصصين لهم، بالإضافة على تقرير صادر من لجنة مؤلفة من الحكومة السابقة يقدم الحلول لإجراء هذه العملية.وتابع: لذلك فالكلام عن عدم تطبيق عملية الإنتخاب والترشيح للمنتشرين هو ساقط، وعلى الحكومة أن تبدأ بالتسجيل كي تسقط كل التصاريح عن تأجيل الإنتخابات النيابية في ال ٢٠٢٦.