لبنان

الحاج حسن: محور المقاومة أكثر ثباتًا وتمسكًا بالسلاح

Lebanon 24
29-09-2025 | 04:30
اكد النائب الحاج حسن ان "حزب الله وحركة أمل وحزب البعث والأحزاب الوطنية وأنصار المقاومة هم اليوم اكثر ثباتا وعزما وعزيمة وإرادة وقوة، واكثر تصميما وتمسكا بخيارات المقاومة. ونذكر بالخير المبعوث الاميركي الى سوريا ولبنان توم برَاك الذي قدم لمحور المقاومة كل الحجة على أولئك الذين ينادون في حملاتهم وحفلاتهم بتسليم السلاح. ألم تسمعوا أنه قال ان السلام وهم، ولا وجود لحدود سايكس بيكو، واسرائيل لا تريد الانسحاب من النقاط الخمس، وأميركا تسلح الجيش من أجل الاقتتال الداخلي، وليس لقتال اسرائيل؟! ناهيك عن  تهجمه على الجيش والاعلاميين، فأين ردكم؟ لو كان اي مسؤول ايراني او الدكتور لاريجاني قد أدلى باي تصريح لكنتم انتفضتم على الكرامة والسيادة، لكن لا حياة لمن تنادي يا أدعياء السيادة والحرية والاستقلال والكرامة المصطنعة. ألا يستدعي كلام براك ان تنتفضوا وان يصدر عنكم أي موقف وطني، لكن لا موقف على الاطلاق، إلا من  الرئيس نبيه بري".
 وتابع: "قلتم وافقنا على الورقة الأميركية فمزقها براك ورماها، والمطلوب ان تسمعونا صوتكم هل هذا الكلام لا يستحق أن يرد عليه أحد من اللبنانيين. أتعرفون لماذا لم يرد احد على هذا الكلام لان المعلم كبير وهو الأميركي. الوطنية والسيادة ليست انتقائية، لو المتحدث كان مسؤولا إيرانيا كنتم أقمتم الدنيا ولم تقعدوها، وكنتم انتفضتم ،أما عندما يتحدث  الاميركي فالكل يسكت".

ورأى الحاج حسن ان "توم برَاك الذي كان يتحدث بخداع ونفاق، اليوم يتحدث بصراحة وكل شيء واضح، تفضلوا بالرد عليه، والا كيف تواجهون تلك المشاريع، هل ستواجهونها بالبكاء، أم بالشكوى إلى مجلس الأمن، أم بالجهوزية؟ نحن بكل وضوح نقول عليكم ان تثبتوا وتوضحوا وتقنعوا أهل البقاع والضاحية والجنوب وكل اللبنانيين ان هناك دولة تدافع عن كل اللبنانيين، وفي سياق ما قاله براك ان اميركا ليست ضامنة لاتفاق 27 تشرين الثاني 2024 ،فلماذا أنتم موجودون  باللجنة الخماسية؟ هم في اللجنة الخماسية من أجل أن يفرضوا على لبنان ما يريدون. وبراك يتحدث صدقا، أميركا اخذت هذا الدور منذ نشوء الاستعمار".

 وختم الحاج حسن: "قدرنا الثبات والصمود والشموخ والإباء والتضحية، وقدوتنا رجالاتنا الكبار من أمثال الإمام السيد موسى الصدر والسيد عباس الموسوي والسيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين وجرحى البيجر وعوائل الشهداء. ويبقى السلاح زينة الرجال للدفاع عن الوطن والعزة والكرامة ولن نسقط". (الوكالة الوطنية)
