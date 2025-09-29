"عيب عليكن".. مُشادة كلامية بين حسن خليل وعدوان

Advertisement

ذكرت قناة mtv انه وقعت مشادة كلامية خلال الجلسة النيابية بين والنائب وعدد من نواب تكتل "الجمهورية القوية" على خلفية اتهام لهم بأنهم يريدون تطيير الانتخابات.بعد كلمة النائب عدوان التي أعلن فيها تعليق حضور "القوات" جلسات لبحث قانون الانتخاب: "واضح انو الإخوان بدّهن يطيروا الانتخابات"، فصفّق له عدوان ونواب "القوات" تهكماً، فقال خليل: "في تقليل أخلاق كل واحد يحترم حالو عيب عليكن"، ليعلو الصراخ في القاعة ويقول له نواب "القوات": "إنت بتحترم حالك".