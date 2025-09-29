Advertisement

لبنان

"عيب عليكن".. مُشادة كلامية بين حسن خليل وعدوان

Lebanon 24
29-09-2025 | 04:46
ذكرت قناة mtv  انه وقعت مشادة كلامية خلال الجلسة النيابية بين النائب علي حسن خليل والنائب جورج عدوان وعدد من نواب تكتل "الجمهورية القوية" على خلفية اتهام حسن خليل لهم بأنهم يريدون تطيير الانتخابات.
وقال خليل بعد كلمة النائب عدوان التي أعلن فيها تعليق حضور "القوات" جلسات اللجنة الفرعية لبحث قانون الانتخاب: "واضح انو الإخوان بدّهن يطيروا الانتخابات"، فصفّق له عدوان ونواب "القوات" تهكماً، فقال خليل: "في تقليل أخلاق كل واحد يحترم حالو عيب عليكن"، ليعلو الصراخ في القاعة ويقول له نواب "القوات": "إنت بتحترم حالك".

