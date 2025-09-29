Advertisement

لبنان

إقرار قانونين يتعلقان بالزراعة.. ما هما؟

Lebanon 24
29-09-2025 | 05:22
A-
A+
Doc-P-1422908-638947454784089251.jpg
Doc-P-1422908-638947454784089251.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقرّ اليوم مشروع طلب الأجازة للحكومة توقيع اتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية .
Advertisement

 كما تم اقرار قانون طلب الموافقة على إبرام ملحق اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية.
مواضيع ذات صلة
مجلس النواب يقر قانون اصلاح المصارف بعد ان تم التصويت بالمناداة على المادة الاخيرة التي تعلق العمل فيه الى حين اقرار الانتظام المالي
lebanon 24
29/09/2025 15:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إقرار قانون القضاء العسكري مؤجل بسبب "الإرهاب والعمالة"
lebanon 24
29/09/2025 15:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أيوب: إقرار مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص خطوة وطنية جامعة
lebanon 24
29/09/2025 15:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: إقرار مشروع قانون يرمي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان
lebanon 24
29/09/2025 15:38:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

المنظمة العربية

المكتب العربي

صندوق لبنان

اللبنانية

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:58 | 2025-09-29
08:27 | 2025-09-29
08:26 | 2025-09-29
08:00 | 2025-09-29
07:57 | 2025-09-29
07:47 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24