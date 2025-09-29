إقرار قانونين يتعلقان بالزراعة.. ما هما؟

Advertisement

أقرّ اليوم مشروع طلب الأجازة للحكومة توقيع اتفاقية المقر مع للتنمية الزراعية .كما تم اقرار قانون طلب الموافقة على إبرام ملحق اتفاقية المقر بين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق للتنمية والابتكار بشأن استضافة لريادة الأعمال الزراعية.