لبنان

عن رواتب العسكريين.. إليكم ما أعلنته "المالية"

Lebanon 24
29-09-2025 | 05:25
Doc-P-1422911-638947456227532318.jpg
Doc-P-1422911-638947456227532318.jpg photos 0
أعلنت وزارة المالية، أنها حوّلت جميع رواتب ومعاشات العاملين والمتعاقدين والأجهزة الأمنية كافة الى مصرف لبنان.
وذكرت الوزارة أنه كان بإمكان كلّ المعنيين سحب هذه الرواتب والمعاشات اعتباراً من بعد ظهر اليوم الاثنين 29 أيلول من مصارفهم الخاصة.

