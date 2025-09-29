عن رواتب العسكريين.. إليكم ما أعلنته "المالية"

أعلنت ، أنها حوّلت جميع رواتب ومعاشات العاملين والمتعاقدين والأجهزة الأمنية كافة الى .

Advertisement

وذكرت الوزارة أنه كان بإمكان كلّ المعنيين سحب هذه الرواتب والمعاشات اعتباراً ظهر اليوم الاثنين 29 أيلول من مصارفهم الخاصة.

