الصادق: لن نسمح بتأجيل الإنتخابات

قال النائب ، اليوم الإثنين، إن "رمي في بشأن الإنتخابات النيابية هدفه تأجيلها"، مشيراً إلى أنه "لا يُمكن القبول بإعطاء الحكومة صلاحيات ".

Advertisement



وفي تصريح له من مجلس النواب، قال الصادق: "لن نسمح لهم بتأجيل الإنتخابات، وأتمنى على رئيس مجلس النواب أن يشرح لنا كيف تطبق هذه المادة".