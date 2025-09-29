Advertisement

لبنان

الصادق: لن نسمح بتأجيل الإنتخابات

Lebanon 24
29-09-2025 | 05:30
قال النائب وضاح الصادق، اليوم الإثنين، إن "رمي الكرة في ملعب الحكومة بشأن الإنتخابات النيابية هدفه تأجيلها"، مشيراً إلى أنه "لا يُمكن القبول بإعطاء الحكومة صلاحيات البرلمان".
وفي تصريح له من مجلس النواب، قال الصادق: "لن نسمح لهم بتأجيل الإنتخابات، وأتمنى على رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن يشرح لنا كيف تطبق هذه المادة".
 

وتابع: "هناك مصلحة سياسية بتأجيل الإنتخابات، وعلينا كنواب أن نجتمع ونبحث كيفية تطبيق القانون".

