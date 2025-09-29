كركي: 208 مليار ليرة للمستشفيات والأطباء

Advertisement

أعلنت في ، أنّ للصندوق كركي أعطى، بتاريخ 29 أيلول 2025، موافقته على صرف مبلغ 208 مليار عن الأعمال الجراحية المقطوعة، ضمن المعاملات المنجزة المقدّمة مؤخراً.وأوضحت أنّ هذا الإجراء يأتي بعد أقل من خمسة أيّام على إصدار قرارات صرف سلفات مالية للمستشفيات والأطباء، رفعت مجمل النفقات الصحيّة منذ مطلع العام الحالي إلى 4174 مليار ليرة، في خطوة تؤكد الإدارة بالشفافية والسرعة في تسديد المستحقات وضمان استمرارية للمضمونين.وأكد كركي أنّ وتيرة الدفع لم تعد تتجاوز الأسبوع الواحد، مشدداً على أنّ إدارة ومستخدمي الصندوق يبذلون جهداً استثنائياً لتأمين حقوق المستشفيات والأطباء والمضمونين.في المقابل، دعا المدير العام جميع المستشفيات ومقدّمي الخدمات الصحية إلى الالتزام بالتعريفات الرسمية وعدم تحميل المرضى أعباء إضافية غير مبرّرة، والإسراع في تقديم معاملاتهم وفق الشروط والمعايير المعتمدة لتسهيل عملية قبض المستحقات.كما جدد تحذيره من الاستمرار في إطلاق "اتهامات باطلة" تستهدف الصندوق، معتبراً أنّها محاولة للتغطية على مخالفات بعض المستشفيات والأطباء بحق الضمان والمضمونين، مؤكداً أنّ الإدارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات الرادعة متى دعت الحاجة.