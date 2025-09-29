28
بيروت
28
طرابلس
27
صور
27
جبيل
27
صيدا
30
جونية
29
النبطية
26
زحلة
27
بعلبك
13
بشري
24
بيت الدين
23
كفردبيان
لبنان
كركي: 208 مليار ليرة للمستشفيات والأطباء
Lebanon 24
29-09-2025
|
05:24
أعلنت
مديرية العلاقات العامة
في
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
، أنّ
المدير العام
للصندوق
الدكتور محمد
كركي أعطى، بتاريخ 29 أيلول 2025، موافقته على صرف مبلغ 208 مليار
ليرة لبنانية
عن الأعمال الجراحية المقطوعة، ضمن المعاملات المنجزة المقدّمة مؤخراً.
وأوضحت أنّ هذا الإجراء يأتي بعد أقل من خمسة أيّام على إصدار قرارات صرف سلفات مالية للمستشفيات والأطباء، رفعت مجمل النفقات الصحيّة منذ مطلع العام الحالي إلى 4174 مليار ليرة، في خطوة تؤكد
التزام
الإدارة بالشفافية والسرعة في تسديد المستحقات وضمان استمرارية
الخدمات الصحية
للمضمونين.
وأكد كركي أنّ وتيرة الدفع لم تعد تتجاوز الأسبوع الواحد، مشدداً على أنّ إدارة ومستخدمي الصندوق يبذلون جهداً استثنائياً لتأمين حقوق المستشفيات والأطباء والمضمونين.
في المقابل، دعا المدير العام جميع المستشفيات ومقدّمي الخدمات الصحية إلى الالتزام بالتعريفات الرسمية وعدم تحميل المرضى أعباء إضافية غير مبرّرة، والإسراع في تقديم معاملاتهم وفق الشروط والمعايير المعتمدة لتسهيل عملية قبض المستحقات.
كما جدد تحذيره من الاستمرار في إطلاق "اتهامات باطلة" تستهدف الصندوق، معتبراً أنّها محاولة للتغطية على مخالفات بعض المستشفيات والأطباء بحق الضمان والمضمونين، مؤكداً أنّ الإدارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات الرادعة متى دعت الحاجة.
