فياض: موضوع تصويت الاغتراب "معيوب"

اعتبر النائب من مجلس النواب، أنّ ملف اقتراع المغتربين "معيوب بذاته" ويعاني من مشكلة أساسية، موضحًا أنّ أي قانون انتخاب يجب أن يستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين والمقترعين على حد سواء.

وقال إنّ هناك "محاولة واضحة للانقلاب على قانون الانتخاب القائم، بهدف تغيير الخريطة النيابية جذريًا ومنع من ممارسة تحركها النيابي الحر".