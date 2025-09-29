Advertisement

لبنان

فياض: موضوع تصويت الاغتراب "معيوب"

Lebanon 24
29-09-2025 | 05:39
اعتبر النائب علي فياض من مجلس النواب، أنّ ملف اقتراع المغتربين "معيوب بذاته" ويعاني من مشكلة أساسية، موضحًا أنّ أي قانون انتخاب يجب أن يستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين والمقترعين على حد سواء.
وقال فياض إنّ هناك "محاولة واضحة للانقلاب على قانون الانتخاب القائم، بهدف تغيير الخريطة النيابية جذريًا ومنع القوى السياسية من ممارسة تحركها النيابي الحر".
