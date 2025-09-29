المقداد: سلاح المقاومة لن يُوجّه إلا نحو العدو

Advertisement

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي المقداد، خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى للشهيد علي مصطفى العطار في بلدة شعت – ، أنّ "سلاح باقٍ للدفاع عن الأرض والعرض والدين"، مضيفًا: "نحن واثقون بأن الله سينصرنا لأننا مع الحق، ومهما فعل العدو الصهيوني فإن سلاحنا سيبقى موجّهًا إليه".واعتبر المقداد أنّ "ثبات اللبنانيين ووحدتهم، وإحياء ذكرى ، هو شكل من أشكال النصر"، مشددًا على أنّ "أي محاولة للنيل من سلاح المقاومة ستُواجه بالتصدي، لأن هذا السلاح دونه الأرواح".وفي سياق متصل، انتقد المقداد مواقف بعض الأطراف التي تضع قضية السلاح في واجهة النقاشات، لافتًا إلى تصريح الموفد الأميركي توماس براك الذي قال إن تسلّح لمواجهة المقاومة في الداخل. وأوضح المقداد أنّ "المقاومة والجيش والشعب صنوان، وقد شكّلوا معًا المعادلة التي دحرت وهزمت العدوين والتكفيري".وختم بالتشديد على أنّ "أي محاولة لجرّ المقاومة إلى فتنة داخلية ستفشل"، مؤكداً أنّ "السلاح لن يُوجّه إلا نحو العدو الصهيوني".