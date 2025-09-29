Advertisement

لبنان

المقداد: سلاح المقاومة لن يُوجّه إلا نحو العدو

Lebanon 24
29-09-2025 | 05:45
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي المقداد، خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى للشهيد علي مصطفى العطار في بلدة شعت – البقاع، أنّ "سلاح المقاومة باقٍ للدفاع عن الأرض والعرض والدين"، مضيفًا: "نحن واثقون بأن الله سينصرنا لأننا مع الحق، ومهما فعل العدو الصهيوني فإن سلاحنا سيبقى موجّهًا إليه".
واعتبر المقداد أنّ "ثبات اللبنانيين ووحدتهم، وإحياء ذكرى الشهداء، هو شكل من أشكال النصر"، مشددًا على أنّ "أي محاولة للنيل من سلاح المقاومة ستُواجه بالتصدي، لأن هذا السلاح دونه الأرواح".

وفي سياق متصل، انتقد المقداد مواقف بعض الأطراف اللبنانية التي تضع قضية السلاح في واجهة النقاشات، لافتًا إلى تصريح الموفد الأميركي توماس براك الذي قال إن واشنطن تسلّح الجيش اللبناني لمواجهة المقاومة في الداخل. وأوضح المقداد أنّ "المقاومة والجيش والشعب صنوان، وقد شكّلوا معًا المعادلة التي دحرت الاحتلال وهزمت العدوين الإسرائيلي والتكفيري".

وختم بالتشديد على أنّ "أي محاولة لجرّ المقاومة إلى فتنة داخلية ستفشل"، مؤكداً أنّ "السلاح لن يُوجّه إلا نحو العدو الصهيوني".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24