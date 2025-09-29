الخازن: ما يجري في البرلمان يُوحي بأن قطار تأجيل الانتخابات قد انطلق

قال النائب إن "ما نشاهده في مجلس النواب اليوم يوحي بأن قطار تأجيل الإنتخابات النيابية قد انطلق".

Advertisement



وفي منشور له عبر حسابه على منصة "آكس"، قال : "مصرون على أن الإستحقاقات الدستورية يجب أن تجري في مواعيدها وتحديداً الانتخابات النيابية".

