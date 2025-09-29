Advertisement

لبنان

الخازن: ما يجري في البرلمان يُوحي بأن قطار تأجيل الانتخابات قد انطلق

Lebanon 24
29-09-2025
قال النائب فريد الخازن إن "ما نشاهده في مجلس النواب اليوم يوحي بأن قطار تأجيل الإنتخابات النيابية قد انطلق".
وفي منشور له عبر حسابه على منصة "آكس"، قال الخازن: "مصرون على أن الإستحقاقات الدستورية يجب أن تجري في مواعيدها وتحديداً الانتخابات النيابية".

