من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام

أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، مشروع قانون المعجل الوارد بمرسوم رقم 936، والذي ينص على فتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار من الموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد، ودفع 12 مليون للمتقاعدين في القطاع العام.

