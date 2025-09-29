Advertisement

لبنان

منسى بعد لقائه الراعي: نسترشد بتوجيهاته لحل الأزمة

Lebanon 24
29-09-2025 | 06:09
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان وزير الدفاع ميشال منسى، في لقاء استمر نحو ساعة، اطلع خلاله على المستجدات الأخيرة والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الدفاع.
وقال الوزير بعد اللقاء: "تشرفت اليوم بزيارة غبطة البطريرك الراعي في داره الكريمة على قلوب جميع اللبنانيين. نحن نزوره دائمًا لنسترشد بأفكاره وتوجيهاته، كي نبقى واعين ومدركين للتحديات التي تواجه البلاد. وقد أطلعناه على التطورات الأخيرة وشرحنا له الخطوات التي نقوم بها، على أمل أن تنتهي الأزمة وتُذلل العقبات برعاية وبركة البطريرك".
 
 
وإستقبل الراعي، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي يرافقه متروبوليت طرابلس وتوابعها المطران أفرام كرياكوس ورئيس دير سيدة البلمند الأرشمندريت جورج يعقوب، حيث تم البحث في قضايا رعوية وكنسية.
 
كما التقى الراعي وفدا من الآباء اللعازاريين برئاسة الرئيس العام للجمعية في العالم الاب توماس مافريتش الذي يزور لبنان لمناسبة يوبيل المئوية الرابعة لتأسيس الرهبنة سنة 1625 على يد القديس منصور دو بول يرافقه النائب الاول دومينيك يولو ونائبه الثاني في لبنان الاب عبدو عيد والرئيس الإقليمي في الشرق الاب رمزي جريج والقيم العام الاب زياد حداد الذين وضعوه في أجواء الزيارة واللقاء العام لعائلة مار منصور الذي عقد بعد القداس الاحتفالي الذي ترأسه الاب توماس في بازيليك سيدة الأيقونة العجائبية.
 
وقدم الوفد للبطريرك الراعي ذخيرة مار منصور والايقونة الجديدة التي تمثل السيد المسيح مع المؤسس القديس منصور.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24