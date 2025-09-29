Advertisement

لبنان

في رحبة العكارية.. "درون" تثير ذعر الأهالي!

Lebanon 24
29-09-2025 | 06:16
أفادت مصادر لـ"لبنان 24" بأن حالة من الذعر انتابت عدداً من المواطنين في بلدة رحبة العكارية، بعدما قامت طائرة "درون" بالدخول الى بعض شرفات المنازل والوقوف مقابل النوافذ للمراقبة و التصوير.
وتبين لاحقاً ان مجموعة من شبان البلدة قد قاموا بذلك.
