في رحبة العكارية.. "درون" تثير ذعر الأهالي!

أفادت مصادر لـ" " بأن حالة من الذعر انتابت عدداً من المواطنين في بلدة رحبة العكارية، بعدما قامت طائرة " " بالدخول الى بعض شرفات المنازل والوقوف مقابل النوافذ للمراقبة و التصوير.وتبين لاحقاً ان مجموعة من شبان البلدة قد قاموا بذلك.