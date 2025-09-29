Advertisement

لبنان

عبد المسيح: لنبذ كل الشعارات التي تثير الفتنة بين اللبنانيين

Lebanon 24
29-09-2025 | 06:19
التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، النائب أديب عبد المسيح حيث أثنى على المواقف الوطنية والشجاعة التي عبّر عنها الرئيس عون خلال كلمته في الأمم المتحدة.
وأكد عبد المسيح على ضرورة اعتماد الحوار في معالجة القضايا المطروحة في البلاد، داعيًا إلى الالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية باعتبارها المرجعية الشرعية الوحيدة القادرة على حماية الدولة. كما شدد على وجوب نبذ كل الشعارات التي تثير الفتنة بين اللبنانيين.
العماد جوزاف عون

أديب عبد المسيح

المواقف الوطنية

الأمم المتحدة

الرئيس عون

جوزاف عون

الجمهوري

رئيس عون

