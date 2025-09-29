Advertisement

لبنان

وزير الداخلية يكشف قصة "تجمّع الروشة".. إليكم ما أعلنه

Lebanon 24
29-09-2025 | 06:21
A-
A+
Doc-P-1422937-638947490465685176.jpg
Doc-P-1422937-638947490465685176.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اليوم الإثنين، أنَّ الوزارة مُلتزمة بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها أي في أيَّار 2026 وعلى أساس القانون الساري المفعول.
Advertisement
 

وفي تصريحٍ له من مجلس النواب، تحدث الحجار عن فعالية الروشة التي أقامها "حزب الله" قبل أيام، وقال: "تابعت الفترة التحضيرية لتجمع الروشة وخلالها صدر تعميم من رئيس الحكومة نواف سلام بمنع استعمال المرافق العامة. وإثر ذلك، حصل تواصل بيني وبين رئيس الحكومة فيما استقبلت نائبين من الحزب وتم التوصل إلى إقامة الفعالية من دون إضاءة الصخرة".
 

وتابع: "على أثر ذلك، كان القرار يقضي بالسماح بإعطاء التراخيص لإقامة الفعالية على أساس عدم إضاءة الصخرة، وأثناء التجمّع حضرت أعداد كبيرة وبالتالي تعذر على الأجهزة الأمنية منع إضاءتها. وعليه، فإن التحقيقات بما حصل ما زالت مُستمرّة".

مواضيع ذات صلة
هكذا علّقت "جهات غربية" على قضية تجمع الروشة
lebanon 24
29/09/2025 15:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إضاءة صخرة الروشة بصورة تجمع نصرالله برئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
29/09/2025 15:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إضاءة صخرة الروشة بصورة تجمع نصرالله والرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري
lebanon 24
29/09/2025 15:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
جرحى في الروشة... إليكم ما جرى هناك
lebanon 24
29/09/2025 15:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

وزير الداخلية

نواف سلام

بيني وبين

حزب الله

الحجار

الروشة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:58 | 2025-09-29
08:27 | 2025-09-29
08:26 | 2025-09-29
08:00 | 2025-09-29
07:57 | 2025-09-29
07:47 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24