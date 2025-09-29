وزير الداخلية يكشف قصة "تجمّع الروشة".. إليكم ما أعلنه

أعلن والبلديات ، اليوم الإثنين، أنَّ الوزارة مُلتزمة بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها أي في أيَّار 2026 وعلى أساس القانون الساري المفعول.

وفي تصريحٍ له من مجلس النواب، تحدث عن فعالية التي أقامها " " قبل أيام، وقال: "تابعت الفترة التحضيرية لتجمع الروشة وخلالها صدر تعميم من رئيس الحكومة بمنع استعمال المرافق العامة. وإثر ذلك، حصل تواصل رئيس الحكومة فيما استقبلت نائبين من الحزب وتم التوصل إلى إقامة الفعالية من دون إضاءة الصخرة".