لبنان

معوض: ما يحصل بموضوع انتخاب المغتربين مخالفة دستورية واضحة

Lebanon 24
29-09-2025 | 06:26
اعتبر النائب ميشال معوض أن هناك مساراً خطيراً نراه من "حزب الله" وفريقه بمحاولة ضرب الدولة واضعاف مؤسساتها، مشيراً إلى أن ما يحصل بموضوع انتخاب المغتربين مخالفة دستورية واضحة.
وسأل معوض من مجلس النواب: "لمصلحة من إضعاف الدولة؟"، واعتبر أن إضعافها يعني الذهاب باتجاه توترات.
