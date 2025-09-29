الرئيس عون: ليس من المقبول أن يوجّه أحد سهام الانتقاد إلى الجيش والقوى الأمنية

Advertisement

شدد الرئيس على أن "السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات، ومن واجب الجيش والقوى الأمنية المحافظة عليه".و أمام وفد ، إعتبر عون أن القوى الأمنية "تقوم بواجبها كاملاً لتحقيق هذا الهدف الذي يشكّل خطاً أحمر، إذ الجيش والقوى الأمنية على أمن المواطنين وسلامتهم وحماية بكل مكوّناته، لما استعاد أمانه واستقراره، ولما كنا اليوم معاً".وأكد أنه ليس من المقبول أن يوجّه أحد سهام الانتقاد أو الاستهداف إلى الجيش والقوى الأمنية، فهي خط أحمر.: "الجيش والقوى الأمنية يعملان بتنسيق كامل وتعاون مطلق، ويكافحان الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، ويؤدّيان المهام الأمنية الموكلة إليهما بكل ومسؤولية".