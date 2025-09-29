Advertisement

لبنان

الرئيس عون: ليس من المقبول أن يوجّه أحد سهام الانتقاد إلى الجيش والقوى الأمنية

Lebanon 24
29-09-2025 | 06:36
A-
A+
Doc-P-1422944-638947499007181438.jpeg
Doc-P-1422944-638947499007181438.jpeg photos 0
شدد الرئيس جوزاف عون على أن "السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات، ومن واجب الجيش والقوى الأمنية المحافظة عليه".
و أمام وفد الجامعة العربية المفتوحة، إعتبر عون أن القوى الأمنية "تقوم بواجبها كاملاً لتحقيق هذا الهدف الذي يشكّل خطاً أحمر، إذ لولا سهر الجيش والقوى الأمنية على أمن المواطنين وسلامتهم وحماية المجتمع اللبناني بكل مكوّناته، لما استعاد لبنان أمانه واستقراره، ولما كنا اليوم معاً".

وأكد أنه ليس من المقبول أن يوجّه أحد سهام الانتقاد أو الاستهداف إلى الجيش والقوى الأمنية، فهي خط أحمر.

وقال عون: "الجيش والقوى الأمنية يعملان بتنسيق كامل وتعاون مطلق، ويكافحان الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، ويؤدّيان المهام الأمنية الموكلة إليهما بكل التزام ومسؤولية".
