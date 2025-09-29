28
بعد فقدان النصاب.. بري يرفع الجلسة على أن تستكمل غداً
Lebanon 24
29-09-2025
|
06:40
رفع
رئيس مجلس النواب نبيه بري
الجلسة بعد فقدان النصاب، وذلك بعد تلاوة محضر الجلسة التشريعية.
ودعا الى جلسة عامة تعقد يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة ١١ من قبل الظهر لاستكمال مناقشة واقرار جدول الاعمال المتبقي .
