Advertisement

لبنان

بعد فقدان النصاب.. بري يرفع الجلسة على أن تستكمل غداً

Lebanon 24
29-09-2025 | 06:40
A-
A+
Doc-P-1422946-638947501122639759.jpg
Doc-P-1422946-638947501122639759.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة بعد فقدان النصاب، وذلك بعد تلاوة محضر الجلسة التشريعية.
Advertisement

 ودعا الى جلسة عامة تعقد يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة ١١ من قبل الظهر لاستكمال مناقشة واقرار جدول الاعمال المتبقي .
مواضيع ذات صلة
انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وفقدان نصاب الجلسة
lebanon 24
29/09/2025 15:41:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قانون الانتخاب يشعل جلسة البرلمان.. إنسحابات "طيّرت النصاب" وجلسة أخرى غداً
lebanon 24
29/09/2025 15:41:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: استكمال البحث في بند حصر السلاح سيمتد إلى الجلسة المقبلة وربما إلى جلسات إضافية
lebanon 24
29/09/2025 15:41:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة تستكمل البحث في ورقة برّاك.. وقرار "الثنائي" بعد استمرار المشاورات حتى موعد الجلسة
lebanon 24
29/09/2025 15:41:11 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

نبيه بري

نبيه بر

بري ال

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:58 | 2025-09-29
08:37 | 2025-09-29
08:27 | 2025-09-29
08:26 | 2025-09-29
08:00 | 2025-09-29
07:57 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24