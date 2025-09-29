هيئة الأسرى والمحررين: إطلاق العميل حسنة قرار مشبوه ومخالف للقانون

Advertisement

اعتبرت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين أنّ البلاد وصلت إلى مرحلة من الالتباس لم يعد المواطن فيها قادراً على التمييز بين الحق والباطل، وبين الصادق والكاذب، في ظلّ الانقسام العمودي بين " التي تحتضن العزة والكرامة لشرفاء من مختلف الطوائف"، و"جبهة التطبيع التي تضم الحاقدين والمتخاذلين والعملاء". وأكدت الهيئة أنّ "الحق يعلو ولا يُعلى عليه، وكل من يتواصل مع العدو يُعتبر عميلاً لا درجات فيه ولا أعذار".الهيئة توقفت عند "تكرار إطلالات العميل حسنة عبر الشاشات، مرتدياً قناع البراءة ومتذرعاً بالقرار القضائي الذي اكتفى بمدة سجنه”، معتبرة أنّ هذه الإطلالات تهدف إلى “تسويق رواية مضللة عن البراءة والمظلومية".وأضاف البيان: "القرار الذي قضى بإطلاق سراحه لا يبرئه من التهم المثبتة والمعززة باعترافاته الواضحة، فالمحكمة العسكرية لم تستند إلى صور عابرة، بل إلى مستندات دامغة وأدلة قطعية لم ينكرها حتى من أطلق سراحه".واعتبرت الهيئة أنّ "توقيت ظهوره الإعلامي المكثف ليس بريئاً، بل محاولة لإعادة تقديم أوراق اعتماد لمشغليه في ، واستجداء فرصة لتشغيله مجدداً"، مشيرة إلى أنّ "إعطاؤه مساحة إعلامية هو إساءة لجهود على ملاحقة العملاء وتفكيك شبكاتهم".وختمت بالدعوة إلى "احترام دماء وتضحيات المقاومين، وملاحقة العميل حسنة قضائياً في أي مكان يتواجد فيه، ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه خيانة الوطن".