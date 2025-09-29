هيئة الأسرى والمحررين: إطلاق العميل حسنة قرار مشبوه ومخالف للقانون

اعتبرت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين أنّ البلاد وصلت إلى مرحلة من الالتباس لم يعد المواطن فيها قادراً على التمييز بين الحق والباطل، وبين الصادق والكاذب، في ظلّ الانقسام العمودي بين "جبهة المقاومة
التي تحتضن العزة والكرامة لشرفاء من مختلف الطوائف"، و"جبهة التطبيع التي تضم الحاقدين والمتخاذلين والعملاء". وأكدت الهيئة أنّ "الحق يعلو ولا يُعلى عليه، وكل من يتواصل مع العدو الصهيوني
يُعتبر عميلاً لا درجات فيه ولا أعذار".
الهيئة توقفت عند "تكرار إطلالات العميل محي الدين
حسنة عبر الشاشات، مرتدياً قناع البراءة ومتذرعاً بالقرار القضائي الذي اكتفى بمدة سجنه”، معتبرة أنّ هذه الإطلالات تهدف إلى “تسويق رواية مضللة عن البراءة والمظلومية".
وأضاف البيان: "القرار الذي قضى بإطلاق سراحه لا يبرئه من التهم المثبتة والمعززة باعترافاته الواضحة، فالمحكمة العسكرية لم تستند إلى صور عابرة، بل إلى مستندات دامغة وأدلة قطعية لم ينكرها حتى من أطلق سراحه".
واعتبرت الهيئة أنّ "توقيت ظهوره الإعلامي المكثف ليس بريئاً، بل محاولة لإعادة تقديم أوراق اعتماد لمشغليه في الكيان الصهيوني
، واستجداء فرصة لتشغيله مجدداً"، مشيرة إلى أنّ "إعطاؤه مساحة إعلامية هو إساءة لجهود الأجهزة الأمنية الساهرة
على ملاحقة العملاء وتفكيك شبكاتهم".
وختمت بالدعوة إلى "احترام دماء الشهداء
وتضحيات المقاومين، وملاحقة العميل حسنة قضائياً في أي مكان يتواجد فيه، ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه خيانة الوطن".