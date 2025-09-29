Advertisement

لبنان

هيئة الأسرى والمحررين: إطلاق العميل حسنة قرار مشبوه ومخالف للقانون

Lebanon 24
29-09-2025 | 07:18
A-
A+
Doc-P-1422949-638947523495916096.png
Doc-P-1422949-638947523495916096.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبرت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين أنّ البلاد وصلت إلى مرحلة من الالتباس لم يعد المواطن فيها قادراً على التمييز بين الحق والباطل، وبين الصادق والكاذب، في ظلّ الانقسام العمودي بين "جبهة المقاومة التي تحتضن العزة والكرامة لشرفاء من مختلف الطوائف"، و"جبهة التطبيع التي تضم الحاقدين والمتخاذلين والعملاء". وأكدت الهيئة أنّ "الحق يعلو ولا يُعلى عليه، وكل من يتواصل مع العدو الصهيوني يُعتبر عميلاً لا درجات فيه ولا أعذار".
Advertisement

الهيئة توقفت عند "تكرار إطلالات العميل محي الدين حسنة عبر الشاشات، مرتدياً قناع البراءة ومتذرعاً بالقرار القضائي الذي اكتفى بمدة سجنه”، معتبرة أنّ هذه الإطلالات تهدف إلى “تسويق رواية مضللة عن البراءة والمظلومية".

وأضاف البيان: "القرار الذي قضى بإطلاق سراحه لا يبرئه من التهم المثبتة والمعززة باعترافاته الواضحة، فالمحكمة العسكرية لم تستند إلى صور عابرة، بل إلى مستندات دامغة وأدلة قطعية لم ينكرها حتى من أطلق سراحه".

واعتبرت الهيئة أنّ "توقيت ظهوره الإعلامي المكثف ليس بريئاً، بل محاولة لإعادة تقديم أوراق اعتماد لمشغليه في الكيان الصهيوني، واستجداء فرصة لتشغيله مجدداً"، مشيرة إلى أنّ "إعطاؤه مساحة إعلامية هو إساءة لجهود الأجهزة الأمنية الساهرة على ملاحقة العملاء وتفكيك شبكاتهم".

وختمت بالدعوة إلى "احترام دماء الشهداء وتضحيات المقاومين، وملاحقة العميل حسنة قضائياً في أي مكان يتواجد فيه، ليكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه خيانة الوطن".
 
مواضيع ذات صلة
هيئة الأسرى.. دعوة لملاحقة العملاء قضائيًا
lebanon 24
29/09/2025 15:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نطالب نتنياهو بإجراء مفاوضات فورية لإطلاق سراح جميع المختطفين
lebanon 24
29/09/2025 15:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: نطالب نتنياهو بإجراء مفاوضات فورية لإطلاق سراح جميع المختطفين
lebanon 24
29/09/2025 15:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"أوسيب لبنان" يعرض خطط اليوبيل الفضي على نقابتي الصحافة والمحررين
lebanon 24
29/09/2025 15:41:18 Lebanon 24 Lebanon 24

المحكمة العسكرية

الأجهزة الأمنية

الكيان الصهيوني

جبهة المقاومة

محي الدين

المقاومة

الصهيوني

الشهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:58 | 2025-09-29
08:37 | 2025-09-29
08:27 | 2025-09-29
08:26 | 2025-09-29
08:00 | 2025-09-29
07:57 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24