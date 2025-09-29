Advertisement

لبنان

"أوسيب لبنان" يعرض خطط اليوبيل الفضي على نقابتي الصحافة والمحررين

Lebanon 24
29-09-2025 | 07:25
زار وفد من الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة – لبنان "أوسيب لبنان" كلاً من نقيب الصحافة عوني الكعكي ونقيب المحررين جوزيف القصيفي، حيث قدّم لهم عرضاً عن برنامج الاحتفالات الخاصة باليوبيل الفضي لتأسيس الاتحاد، الذي يدخل عامه الخامس والعشرين.
الوفد الذي ترأسته الإعلامية ماغي مخلوف، وضمّ الأعضاء منى طوق، بسّام لحود، أنطوان غانم ولارا سعد، عرض أبرز الخطوات التنظيمية والتحضيرات الجارية لهذه المناسبة.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد، تطرق البحث إلى "الاهتمامات المشتركة بين النقابتين والاتحاد، وإلى إمكانات التعاون المستقبلي في قضايا الإعلام والإعلاميين، إضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه الصحافة في لبنان".

الكعكي والقصيفي تمنّيا بدورهما النجاح للاتحاد وهيئته الإدارية، مشيدين بالمسيرة الإعلامية لماغي مخلوف وفريقها، وبجهود "أوسيب لبنان" في تكريس قيم أخلاقية ومهنية عالية في العمل الصحفي، تجمع بين المسؤولية الإنسانية والمصداقية المهنية.
 
(الوكالة الوطنية)
