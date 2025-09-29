"أوسيب لبنان" يعرض خطط اليوبيل الفضي على نقابتي الصحافة والمحررين

Advertisement

زار وفد من الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة – "أوسيب لبنان" كلاً من نقيب الصحافة الكعكي ونقيب المحررين ، حيث قدّم لهم عرضاً عن برنامج الاحتفالات الخاصة باليوبيل لتأسيس الاتحاد، الذي يدخل عامه الخامس والعشرين.الوفد الذي ترأسته الإعلامية ماغي مخلوف، وضمّ الأعضاء منى طوق، بسّام ، أنطوان غانم ولارا سعد، عرض أبرز الخطوات التنظيمية والتحضيرات الجارية لهذه المناسبة.وبحسب بيان صادر عن الاتحاد، تطرق البحث إلى "الاهتمامات المشتركة بين النقابتين والاتحاد، وإلى إمكانات التعاون المستقبلي في قضايا الإعلام والإعلاميين، إضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه الصحافة في لبنان".الكعكي والقصيفي تمنّيا بدورهما النجاح للاتحاد وهيئته الإدارية، مشيدين بالمسيرة الإعلامية لماغي مخلوف وفريقها، وبجهود "أوسيب لبنان" في تكريس قيم أخلاقية ومهنية عالية في العمل الصحفي، تجمع بين المسؤولية الإنسانية والمصداقية المهنية.