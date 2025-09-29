بري بعد لقاءه عون: عرضنا مواضيع الساعة ونتائج زيارات نيويورك

استقبل رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم في ، رئيس مجلس النواب ، واجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة.

ولدى مغادرته قصر ، قال إن اللقاء مع رئيس الجمهورية كان "كالعادة ممتازًا".

وأوضح أنّ أطلعه على نتائج اللقاءات التي عقدها في ، فيما وضع بري الرئيس في جو الأحداث التي حصلت في خلال الأيام الماضية، وتم خلال اللقاء أيضًا عرض مواضيع الساعة.