لبنان

بري بعد لقاءه عون: عرضنا مواضيع الساعة ونتائج زيارات نيويورك

Lebanon 24
29-09-2025 | 07:15
Doc-P-1422954-638947528438400096.jpg
Doc-P-1422954-638947528438400096.jpg photos 0
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، لدى مغادرته قصر بعبدا، إن اللقاء مع رئيس الجمهورية جوزاف عون كان "كالعادة ممتازًا".
وأوضح أنّ الرئيس عون أطلعه على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك، فيما وضع بري الرئيس في جو الأحداث التي حصلت في بيروت خلال الأيام الماضية، وتم خلال اللقاء أيضًا عرض مواضيع الساعة.
