لبنان

جمعية الانتشار للروم الملكيين تبحث تنظيم مؤتمر الأردن

Lebanon 24
29-09-2025 | 06:50
عقدت اللجنة التحضيرية لجمعية الانتشار للروم الملكيين الكاثوليك اجتماعًا في المقر البطريركي في الربوة، برئاسة البروفسور يوسف بخاش وبحضور الأعضاء، للبحث في تنظيم المؤتمر الثالث للانتشار المقرر انعقاده في الأردن خلال نيسان المقبل، برعاية وحضور البطريرك يوسف العبسي.
وأشار بخاش بعد الاجتماع إلى أنّه تم تقييم أعمال مؤتمر الانتشار الثاني الذي انعقد في حزيران الماضي في زحلة، ومتابعة المقررات الصادرة عنه، والمراحل التي قطعتها عملية التنفيذ، خاصة وضع المنصة المخصصة لتواصل أبناء الانتشار فيما بينهم ومع الكنيسة الأم.

وأضاف أنّ المؤتمر المقبل سيعقد في العاصمة الأردنية عمان بين 15 و20 نيسان، بالشراكة مع الأبرشية، كما أعلن عن بدء التحضير للمؤتمر السنوي العام الذي يليه، والذي يأتي عقب السّينودس المقدس العام في حزيران المقبل في لبنان.
