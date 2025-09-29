Advertisement

لبنان

وفد من "فتح" يزور مرقد السيد نصرالله في الذكرى الأولى لاستشهاده

Lebanon 24
29-09-2025 | 07:47
Doc-P-1422961-638947540419286874.png
Doc-P-1422961-638947540419286874.png photos 0
زار وفد من قيادة حركة "فتح" في بيروت، يضمّ أمناء سر وأعضاء شعبتيها الجنوبية والرئيسية، مرقد سيد الشهداء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في مناسبة الذكرى الأولى لاستشهاده، وللاحتفاء بذكرى الأمين العام الشهيد السيد هاشم صفي الدين والذين استشهدوا معهما.
وكان في استقبال الوفد نائب مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله الشيخ عطالله حمود وعدد من القيادات الحزبية. وقدّم الوفد التعازي باسم الحركة إلى قيادة الحزب، مؤكداً التزام "فتح" بالمضي في نهج المقاومة وتضحياتها، ومعاهداً على مواصلة المسار المشترك الذي يجمع الطرفين في مواجهة الاحتلال.
 
(الوكالة الوطنية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24