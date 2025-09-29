وفد من "فتح" يزور مرقد السيد نصرالله في الذكرى الأولى لاستشهاده

Advertisement

زار وفد من قيادة حركة "فتح" في ، يضمّ أمناء سر وأعضاء شعبتيها الجنوبية والرئيسية، مرقد سيد لحزب نصرالله، في مناسبة الذكرى الأولى لاستشهاده، وللاحتفاء بذكرى الأمين العام الشهيد السيد هاشم صفي الدين والذين استشهدوا معهما.وكان في استقبال الوفد نائب مسؤول الملف الفلسطيني في الشيخ عطالله حمود وعدد من القيادات الحزبية. وقدّم الوفد التعازي باسم الحركة إلى قيادة الحزب، مؤكداً "فتح" بالمضي في نهج وتضحياتها، ومعاهداً على مواصلة المسار المشترك الذي يجمع الطرفين في مواجهة .