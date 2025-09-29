غارة إسرائيلية على سحمر البقاعية.. وسقوط شهيد

Advertisement

شن الطيران المسيّر غارة مستهدفاً حفارة في بلدة بالبقاع ، سقط على اثرها سائق الحفارة شهيداً وهو من آل "ش".ووفق معلومات " "، فهذه الغارة هي الاولى بعد وقف اطلاق النار علماَ ان المسيرات لم تغادر سماء المنطقة وعلى علو منخفض منذ أيام.كما تم رصد عدد كبير من المسيّرات فوق لبايا سحمر قليا زلايا على علوّ منخفض.