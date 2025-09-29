Advertisement

لبنان

غارة إسرائيلية على سحمر البقاعية.. وسقوط شهيد

Lebanon 24
29-09-2025 | 07:44
A-
A+
Doc-P-1422962-638947540939344847.jpg
Doc-P-1422962-638947540939344847.jpg photos 0
شن الطيران المسيّر الإسرائيلي غارة مستهدفاً حفارة في بلدة سحمر بالبقاع الغربي، سقط على اثرها سائق الحفارة شهيداً وهو من آل "ش".
ووفق معلومات "لبنان 24"، فهذه الغارة هي الاولى بعد وقف اطلاق النار علماَ ان المسيرات لم تغادر سماء المنطقة وعلى علو منخفض منذ أيام.

كما تم رصد عدد كبير من المسيّرات فوق لبايا سحمر يحمر قليا زلايا على علوّ منخفض.
