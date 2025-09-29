Advertisement

لبنان

مرفأ بيروت يعزز معايير السلامة

Lebanon 24
29-09-2025 | 08:27
A-
A+
Doc-P-1422973-638947565700261984.png
Doc-P-1422973-638947565700261984.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، صباح اليوم في مكتبه، المدير العام لجمعية "اليازا" زياد عقل، والمدير العام لمحطة الحاويات في المرفأ شارلي درزي.
Advertisement
وتناول اللقاء سبل تطوير إجراءات السلامة العامة داخل المرفأ، مع التركيز على حماية العاملين وتنظيم حركة الشاحنات، إضافة إلى تعزيز التدابير الوقائية للحدّ من الحوادث.

وخلال الاجتماع، شدّد المجتمعون على أهمية تكريس ثقافة السلامة العامة كجزء أساسي من بيئة العمل في المرفأ، واتفقوا على متابعة تنفيذ الخطوات العملية عبر اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، بهدف التنسيق المستمر وضمان استدامة هذه الإجراءات.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
تحذير من سقوط المدارس في لبنان مع غياب معايير السلامة
lebanon 24
29/09/2025 21:17:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة وفريدلاند ناقشا مشاريع الترميم المموّلة من ALIPH بعد انفجار مرفأ بيروت
lebanon 24
29/09/2025 21:17:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الدراجات النارية في المغرب: اقتصاد شعبي يعزز التجارة ويواجه تحديات السلامة
lebanon 24
29/09/2025 21:17:38 Lebanon 24 Lebanon 24
25 ألف سيارة مُستعملة دخلت عام 2024 لبنان.. هل تستوفي معايير السلامة العامة؟
lebanon 24
29/09/2025 21:17:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

رئيس مجلس الإدارة

الوكالة الوطنية

مجلس الإدارة

المدير العام

عمر عيتاني

صباح اليوم

عيتاني

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:36 | 2025-09-29
13:26 | 2025-09-29
13:16 | 2025-09-29
13:04 | 2025-09-29
13:00 | 2025-09-29
12:55 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24