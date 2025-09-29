مرفأ بيروت يعزز معايير السلامة

26
استقبل
رئيس مجلس الإدارة
والمدير العام لمرفأ
بيروت
عمر عيتاني
،
صباح اليوم
في مكتبه،
المدير العام
لجمعية "اليازا" زياد عقل، والمدير العام لمحطة الحاويات في المرفأ شارلي
درزي
.
وتناول اللقاء سبل تطوير إجراءات السلامة العامة داخل المرفأ، مع التركيز على حماية العاملين وتنظيم حركة الشاحنات، إضافة إلى تعزيز التدابير الوقائية للحدّ من الحوادث.
وخلال الاجتماع، شدّد المجتمعون على أهمية تكريس ثقافة السلامة العامة كجزء أساسي من بيئة العمل في المرفأ، واتفقوا على متابعة تنفيذ الخطوات العملية عبر اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، بهدف التنسيق المستمر وضمان استدامة هذه الإجراءات.
(الوكالة الوطنية)
