بخاري زار مي شدياق وكرّمها بميدالية

زار سفير لدى بن ، اليوم، السابقة الدكتورة مي شدياق في منزلها بمنطقة الدكوانة.وأفادت في بيان أنّ اللقاء شهد تبادل الأحاديث الودية، بالإضافة إلى عرض أبرز المستجدات السياسية على الصعيدين اللبناني والإقليمي، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وفي ختام الزيارة، قدّم السفير بخاري للدكتورة شدياق ميدالية سفارة في تقديرًا لجهودها ومواقفها الوطنية والسيادية الثابتة، ولتعزيز وصون وحدة لبنان.