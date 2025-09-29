Advertisement

لبنان

بخاري زار مي شدياق وكرّمها بميدالية

Lebanon 24
29-09-2025 | 08:37
A-
A+
Doc-P-1422980-638947571709964154.png
Doc-P-1422980-638947571709964154.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، اليوم، الوزيرة السابقة الدكتورة مي شدياق في منزلها بمنطقة الدكوانة.
Advertisement

وأفادت السفارة السعودية في بيان أنّ اللقاء شهد تبادل الأحاديث الودية، بالإضافة إلى عرض أبرز المستجدات السياسية على الصعيدين اللبناني والإقليمي، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام الزيارة، قدّم السفير بخاري للدكتورة شدياق ميدالية سفارة المملكة في لبنان تقديرًا لجهودها ومواقفها الوطنية والسيادية الثابتة، ولتعزيز وصون وحدة لبنان.
مواضيع ذات صلة
مي شدياق.. عشرون عامًا على محاولة الاغتيال
lebanon 24
29/09/2025 21:17:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بخاري يدعو اللبنانيين للتضامن حول الدولة ومؤسساتها
lebanon 24
29/09/2025 21:17:45 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء لاوندس يستقبل السفير بخاري وسلام الأشقر: تعزيز التعاون الأمني بين لبنان والسعودية وإندونيسيا
lebanon 24
29/09/2025 21:17:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يحقق 4 أرقام قياسية و25 ميدالية في البطولة العربية للسباحة
lebanon 24
29/09/2025 21:17:45 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

السفارة السعودية

العربية السعودية

سفارة السعودية

لبنان وليد

عبد الله

السعودية

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:36 | 2025-09-29
13:26 | 2025-09-29
13:16 | 2025-09-29
13:04 | 2025-09-29
13:00 | 2025-09-29
12:55 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24