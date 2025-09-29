26
لبنان
رعد: المقاومة لن تخضع لمؤامرات العدو ولا لسياساته
Lebanon 24
29-09-2025
|
08:50
شدّد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، خلال احتفال تكريمي للشهيدين القائدين
علي كركي
وإبراهيم جزيني في بلدة عين بوسوار، على أن "المخطط العدواني اليوم يستهدف
لبنان
والمنطقة للنيل من
المقاومة
، عبر محاصرتها مالياً وسياسياً وإعلامياً، والترويج لمقولة أن خلاص اللبنانيين والعرب يكمن في الخضوع لشروط العدو والدخول في مصالحة مع
إسرائيل
والاعتراف بشرعية احتلالها للقدس وفلسطين".
وأضاف رعد أن ما يُطرح اليوم هو نهج المهزومين والمتساقطين من سياساتهم، الذين يتوهمون أن شعوب المنطقة غافلة عما يُحاك ضدها. لكنه أكد أن محور المقاومة لن يخضع لإرادة العدو ولا للمتعاملين معه.
ولفت إلى أن مقاومة
حزب الله
، بقيادة
السيد حسن
نصر الله، ومن خلال نماذجها الميدانية من
القادة
الشهداء
، لن تسمح بتمرير أهداف
الاحتلال
في لبنان، لا عبر حكومات خاضعة ولا من خلال مؤامرات أو وصايات.
وختم بالقول: "نجدد
العهد
لشهدائنا وشعبنا الأبي بأن المقاومة باقية، نواصلها دفاعاً عن الوطن والشعب والهوية والحقوق والمصالح، وفاءً لتضحياتهم وإرضاءً لعزتنا".
(الوكالة الوطنية)
