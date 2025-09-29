رعد: المقاومة لن تخضع لمؤامرات العدو ولا لسياساته

Advertisement

شدّد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، خلال احتفال تكريمي للشهيدين القائدين وإبراهيم جزيني في بلدة عين بوسوار، على أن "المخطط العدواني اليوم يستهدف والمنطقة للنيل من ، عبر محاصرتها مالياً وسياسياً وإعلامياً، والترويج لمقولة أن خلاص اللبنانيين والعرب يكمن في الخضوع لشروط العدو والدخول في مصالحة مع والاعتراف بشرعية احتلالها للقدس وفلسطين".وأضاف رعد أن ما يُطرح اليوم هو نهج المهزومين والمتساقطين من سياساتهم، الذين يتوهمون أن شعوب المنطقة غافلة عما يُحاك ضدها. لكنه أكد أن محور المقاومة لن يخضع لإرادة العدو ولا للمتعاملين معه.ولفت إلى أن مقاومة ، بقيادة نصر الله، ومن خلال نماذجها الميدانية من ، لن تسمح بتمرير أهداف في لبنان، لا عبر حكومات خاضعة ولا من خلال مؤامرات أو وصايات.وختم بالقول: "نجدد لشهدائنا وشعبنا الأبي بأن المقاومة باقية، نواصلها دفاعاً عن الوطن والشعب والهوية والحقوق والمصالح، وفاءً لتضحياتهم وإرضاءً لعزتنا".