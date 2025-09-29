Advertisement

لبنان

هيكل يتلقى وسام الأرز الوطني من الرئيس عون

Lebanon 24
29-09-2025 | 08:54
زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل، رئيس الجمهورية جوزاف عون.
وخلال اللقاء أطلعه العماد هيكل على الأوضاع الأمنية في الجنوب والمناطق اللبنانية كافة، وقلده وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر تقديراً لعطاءاته وللمهام القيادية التي يتولاها.
