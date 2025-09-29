هيكل يتلقى وسام الأرز الوطني من الرئيس عون

زار العماد ، رئيس الجمهورية .

وخلال اللقاء أطلعه العماد هيكل على الأوضاع الأمنية في الجنوب والمناطق كافة، وقلده من رتبة الوشاح الأكبر تقديراً لعطاءاته وللمهام القيادية التي يتولاها.