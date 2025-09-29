شراكة ألمانية مع يونيسف.. لتمكين شباب لبنان

Advertisement

أعلنت منظمة " " أن شراكتها الاستراتيجية مع ، الممتدة منذ أكثر من عقد عبر البنك الألماني للتنمية (KfW)، تواصل العمل على تمكين شباب من خلال مبادرات تساعدهم على الانتقال من التعلم إلى الإنتاجية، وتمنحهم فرص القيادة والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أفضل.وبحسب البيان، أسهم برنامج "من التعلم إلى الإنتاجية" في تزويد آلاف الشباب اللبنانيين بالمهارات العملية والملائمة لسوق العمل، ما أعاد إليهم الشعور بالقدرة والكرامة والاستقلالية. فقد تمكن 7,397 شاباً وشابة من تحقيق دخل والوصول إلى فرص عمل رغم الأزمة الاقتصادية.وقالت أوتا سيمون، رئيسة قسم التعاون الإنمائي في السفارة ببيروت، إن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل لبنان، مشيرة إلى أن وفّرت عبر هذه الشراكة فرصاً لآلاف الشبان والشابات خلال السنوات العشر الماضية.، شدّد ممثل اليونيسف في لبنان ماركولويجي كورسي على أن الاستثمار في الشباب "ليس رفاهية، بل جوهر رؤية اليونيسف"، مؤكداً أن الشراكة مع ألمانيا مكّنت المنظمة من دعم الشباب اللبناني في مرحلة انتقالية حرجة بين التعليم والإنتاجية.وتابع البيان أن الدعم الألماني سمح للشباب بالانخراط في مبادرات استجابة للأزمات مثل إنتاج مستلزمات الشتاء للعائلات النازحة، إصلاح الطرق، وإطلاق المشاريع الصغيرة، ليصبحوا جزءاً أساسياً من جهود التعافي والتنمية.وختم مؤكداً أن هذه الشراكة ستستمر بالتوسع، ليس فقط عبر توفير المهارات والدخل، بل من خلال إتاحة مساحات للتعبير المباشر مع صانعي القرار والقطاع الخاص، بما يجعل الشباب مساهمين فاعلين في صياغة حلول لمستقبل لبنان.