لبنان

سفير باكستان في زيارة لرسامني

Lebanon 24
29-09-2025 | 09:03
زار سفير باكستان لدى لبنان سلمان أطهر، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اليوم في مكتبه في الوزارة، حيث تم  البحث في سبل تعزيز التعاون في المجالات التي تعنى بها الوزارة.
لبنان سلمان

سلمان أطهر

