فياض: المقاومة تقف دائمًا خلف الدولة

اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، أن ما تقدمه وإسرائيل يمثل استسلامًا وخضوعًا، ويهدف إلى نزع سلاح وجر إلى محادثات سياسية تندرج ضمن الاتفاقات الإبراهيمية.

وأضاف فياض، خلال لقاء سياسي في الكرك حضره فعاليات تربوية وثقافية وسياسية، أن هذا المسار "قاتل وخطير على الوضع اللبناني ولا يمكن الخضوع له".



وأشار إلى أن المواقف الأميركية والإسرائيلية الأخيرة لا تشكل ضمانات مستقبلية، مؤكّدًا أن تسليح الجيش وفق المبعوث الأميركي لا يهدف إلى الدفاع عن لبنان ضد ، بل للاقتتال الداخلي، وأن الدعوات لإنشاء أحزمة أمنية في وسوريا ومسارات التطبيع تهدف لتغيير وجه المنطقة بما يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية.



ورأى فياض أن التواصل بين والسعودية قد يفضي إلى إيجابيات، داعيًا إلى إعادة تقويم الموقف اللبناني والتقارب بين اللبنانيين لمصلحة البلاد.

وختم بالقول إن نزع سلاح حزب الله جزء من هذا المخطط لتعطيل عناصر ، مؤكدًا أن خيار هو الدفاع عن لبنان والدولة، والمقاومة تقف دائمًا خلف الدولة.