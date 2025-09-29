Advertisement

لبنان

فياض: المقاومة تقف دائمًا خلف الدولة

Lebanon 24
29-09-2025 | 08:30
Doc-P-1422998-638947589558103543.png
Doc-P-1422998-638947589558103543.png photos 0
اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، أن ما تقدمه الولايات المتحدة وإسرائيل يمثل استسلامًا وخضوعًا، ويهدف إلى نزع سلاح حزب الله وجر لبنان إلى محادثات سياسية تندرج ضمن الاتفاقات الإبراهيمية.
وأضاف فياض، خلال لقاء سياسي في الكرك حضره فعاليات تربوية وثقافية وسياسية، أن هذا المسار "قاتل وخطير على الوضع اللبناني ولا يمكن الخضوع له".

وأشار إلى أن المواقف الأميركية والإسرائيلية الأخيرة لا تشكل ضمانات مستقبلية، مؤكّدًا أن تسليح الجيش وفق المبعوث الأميركي لا يهدف إلى الدفاع عن لبنان ضد إسرائيل، بل للاقتتال الداخلي، وأن الدعوات لإنشاء أحزمة أمنية في جنوب لبنان وسوريا ومسارات التطبيع تهدف لتغيير وجه المنطقة بما يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية.

ورأى فياض أن التواصل بين إيران والسعودية قد يفضي إلى إيجابيات، داعيًا إلى إعادة تقويم الموقف اللبناني والتقارب بين اللبنانيين لمصلحة البلاد.
 
 
وختم بالقول إن نزع سلاح حزب الله جزء من هذا المخطط لتعطيل عناصر القوة اللبنانية، مؤكدًا أن خيار المقاومة هو الدفاع عن لبنان والدولة، والمقاومة تقف دائمًا خلف الدولة.
الولايات المتحدة

القوة اللبنانية

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

