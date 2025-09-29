Advertisement

لبنان

"سيدة الجبل" يحذر من استغلال حادثة "صخرة الروشة" ويطالب الدولة بتحرك

Lebanon 24
29-09-2025 | 06:30
عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي في مقر الأشرفية عبر منصة إلكترونية، بحضور عدد كبير من أعضائه من مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية، من بينهم: أحمد فتفت، أحمد عيّاش، أحمد ظاظا، إدمون رباط، أمين بشير، أنطوان اندراوس، أنطونيا الدويهي، إيصال صالح، إيلي الحاج، أيمن جزيني، بسام خوري، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جاد الأخوي، جورج سلوان، جوزف كرم، حبيب خوري، حسن عبود، خليل طوبيا، خالد نصولي، رالف جرمانوس، ربى كبارة، رمزي بو خالد، ريتا معتوق، زاهي موصللي، زينة كريدية، وسامي شمعون، سعد كيوان، سناء الجاك، طوني حبيب، طوبيا عطالله، عمر حلبلب، عطالله وهبي، غسان مغبغب، فارس سعيد، فيروز جودية، كارول بابيكيان، كمال ريشا، لينا تنير، لينا فرج الله، ماجد كرم، ماريان عيسى الخوري، مأمون ملك، محمود وهبي، مصطفى علوش، مياد حيدر، ميسم نويري، نادرة فواز، نبيل مملوك، نبيل يزبك، نورما رزق، وهلا أبو نادر قسيس.
وأصدر المجتمعون بيانًا حذروا فيه من أن تتحوّل حادثة "صخرة الروشة" إلى مناسبة لاستعراض الخلافات على صورة الحكم في لبنان، مؤكدين أن ذلك لن يخدم إلا مصلحة حزب الله الذي يسعى إلى تحويل المعركة من بسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني إلى صراعات حول الصلاحيات واتفاقات سرية.

واعتبر البيان أن الدستور هو الطريق الوحيد للخلاص من "صخرة الروشة" اليوم ومن غيرها من "الصخور" غدًا، داعيًا الدولة إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية، قضائية، أمنية وسياسية لبسط السيادة، بما في ذلك إصدار مذكرة توقيف بحق وفيق صفا لمخالفته القانون.
