قرار قضائي بإخلاء سبيل مدير عام كازينو لبنان رولان خوري

وافقت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي فادي على تخلية سبيل ل" " رولان وثلاثة آخرين موقوفين في ملف ، لقاء كفالة مالية قيمتها 20 مليار عن كل شخص من هؤلاء.وكانت التحقيقات توسعت في ملف كازينو لبنان والمراهنات وألعاب الميسر "online" التابعة لشركة "BET ARABIA"، وطالت سلسلة توقيفات مسؤولين كباراً، من بينهم رولان الخوري الذي وضع رهن التحقيق".