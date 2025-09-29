Advertisement

لبنان

قرار قضائي بإخلاء سبيل مدير عام كازينو لبنان رولان خوري

Lebanon 24
29-09-2025 | 09:13
A-
A+
Doc-P-1423003-638947593080575119.jpg
Doc-P-1423003-638947593080575119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وافقت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان  برئاسة القاضي فادي العريضي على تخلية سبيل المدير العام ل"كازينو لبنان" رولان الخوري وثلاثة آخرين موقوفين في ملف كازينو لبنان، لقاء كفالة مالية قيمتها 20 مليار ليرة لبنانية عن كل شخص من هؤلاء.
Advertisement

وكانت التحقيقات توسعت في ملف كازينو لبنان والمراهنات وألعاب الميسر "online" التابعة لشركة "BET ARABIA"، وطالت سلسلة توقيفات مسؤولين كباراً، من بينهم رولان الخوري الذي وضع رهن التحقيق".
مواضيع ذات صلة
الهيئة الاتهامية تُقرر إخلاء سبيل المدير العام لـ"كازينو لبنان" رولان خوري
lebanon 24
29/09/2025 21:18:41 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار بإخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف لبنان بكفالة
lebanon 24
29/09/2025 21:18:41 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار بإخلاء سبيل رياض سلامة ربطا "بشرط تعجيزي"
lebanon 24
29/09/2025 21:18:41 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحن رولان خوري وأنتم رياض سلامة
lebanon 24
29/09/2025 21:18:41 Lebanon 24 Lebanon 24

كازينو لبنان رولان خوري

المدير العام

ليرة لبنانية

كازينو لبنان

رولان خوري

جبل لبنان

خوري الذي

رئاسة ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:36 | 2025-09-29
13:26 | 2025-09-29
13:16 | 2025-09-29
13:04 | 2025-09-29
13:00 | 2025-09-29
12:55 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24