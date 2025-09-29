Advertisement

لبنان

استقالة خمسة أعضاء تسقط اللجنة الإدارية للاتحاد اللبناني للفروسية

Lebanon 24
29-09-2025 | 09:32
Doc-P-1423011-638947604351600554.jpg
Doc-P-1423011-638947604351600554.jpg photos 0
قدّم اللواء الركن سهيل خوري (الرئيس السابق للاتحاد وعضو المجلس الأولمبي الآسيوي)، وفرنسوا كنعان (رئيس الاتحاد)، إضافة إلى جورج عبود، مهند دبوسي، وجورج فرنسيس، استقالتهم من اللجنة الإدارية للاتحاد اللبناني للفروسية بتاريخ اليوم الاثنين 29 أيلول 2025.
وسُجّلت الاستقالات لدى أمين سر الاتحاد وأودعت نسخ عنها في مقر الاتحاد في الحازمية، كما تم إعلام وزارة الشباب والرياضة بالقرار.

وباستقالة خمسة أعضاء من أصل تسعة، تُعتبر اللجنة الإدارية المنتخبة في 31 كانون الثاني 2025 ساقطة حُكمًا، على أن تُجرى انتخابات جديدة للجنة خلال مهلة 30 يومًا.
