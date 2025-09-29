استقالة خمسة أعضاء تسقط اللجنة الإدارية للاتحاد اللبناني للفروسية

Advertisement

قدّم اللواء الركن سهيل (الرئيس السابق للاتحاد وعضو المجلس الأولمبي الآسيوي)، وفرنسوا (رئيس الاتحاد)، إضافة إلى عبود، مهند ، وجورج فرنسيس، استقالتهم من للاتحاد اللبناني للفروسية بتاريخ اليوم الاثنين 29 أيلول 2025.وسُجّلت الاستقالات لدى أمين سر الاتحاد وأودعت نسخ عنها في مقر الاتحاد في ، كما تم إعلام والرياضة بالقرار.وباستقالة خمسة أعضاء من أصل تسعة، تُعتبر اللجنة الإدارية المنتخبة في 31 كانون الثاني 2025 ساقطة حُكمًا، على أن تُجرى انتخابات جديدة للجنة خلال مهلة 30 يومًا.