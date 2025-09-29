Advertisement

لبنان

اعتراض عبدالله على قرار مجلس النواب المتعلق بالمتقاعدين

Lebanon 24
29-09-2025 | 09:51
سجّل النائب بلال عبد الله، عضو كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي، اعتراضه على ما وصفه بتراجع شمولية التقديمات الاجتماعية، لافتاً إلى أن الآلاف من العاملين السابقين في القطاع العام – الذين أنهوا سنوات خدمتهم – حُرموا من الاستفادة لعدم تمتعهم قانوناً بمعاشات تقاعدية.
وقال عبد الله: "هؤلاء تلقّوا فقط تعويض نهاية الخدمة الذي تآكلت قيمته بفعل الانهيار المالي، من دون أي معاش تقاعدي يضمن لهم حياة كريمة". وأضاف أن "عدد هؤلاء يُقدَّر بعشرات الآلاف، ومن غير المقبول أن يتم تجاهلهم"، داعياً الحكومة إلى مبادرة جدّية لإنصافهم وتأمين تقديمات أساسية تقيهم تداعيات الأزمات المعيشية والاقتصادية.
 
يذكر أن مجلس النواب كان قد أقرّ في جلسته اليوم مشروع القانون المعجّل الوارد بموجب المرسوم رقم 936، الذي يقضي بفتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار ليرة من موازنة العام 2025، مخصص لمعاشات التقاعد، بما يتيح دفع 12 مليون ليرة للمتقاعدين في القطاع العام.
