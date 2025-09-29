اعتراض عبدالله على قرار مجلس النواب المتعلق بالمتقاعدين

Advertisement

سجّل النائب ، عضو كتلة ، اعتراضه على ما وصفه بتراجع شمولية التقديمات الاجتماعية، لافتاً إلى أن الآلاف من العاملين السابقين في القطاع العام – الذين أنهوا سنوات خدمتهم – حُرموا من الاستفادة لعدم تمتعهم قانوناً بمعاشات تقاعدية.وقال : "هؤلاء تلقّوا فقط تعويض نهاية الخدمة الذي تآكلت قيمته بفعل الانهيار المالي، من دون أي معاش تقاعدي يضمن لهم ". وأضاف أن "عدد هؤلاء يُقدَّر بعشرات الآلاف، ومن غير المقبول أن يتم تجاهلهم"، داعياً الحكومة إلى مبادرة جدّية لإنصافهم وتأمين تقديمات أساسية تقيهم تداعيات الأزمات المعيشية والاقتصادية.