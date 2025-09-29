Advertisement

لبنان

بدعم من اليونيسف.. محطة مياه في بنت جبيل تعود إلى العمل

Lebanon 24
29-09-2025 | 09:56
أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بدء الضخ التجريبي من محطة صف الهوا – بنت جبيل، بعد إعادة بنائها وتأهيلها بالكامل بالشراكة مع منظمة اليونيسف، وذلك تمهيداً لإعادة تشغيلها بقدرة كاملة بعد توقف دام منذ العدوان الإسرائيلي الأخير الذي دمّرها بشكل شبه كامل.
وأوضحت المؤسسة أن الضخ يتم حالياً نحو خزاني سعة 2000 متر مكعب و500 متر مكعب، الموصولة بالشبكة التي تغذي مدينة بنت جبيل وعدداً من القرى والبلدات عبر خطي بنت جبيل – عين إبل.

وبيّنت أن المشروع شمل سلسلة متكاملة من الأعمال الفنية والهندسية، أبرزها:
- إعادة بناء الخزان الرئيسي بسعة 500 م³ وربطه بالخزان الكبير القائم (2000 م³) على مسافة 70 متراً.
- تجهيزات الضخ: تركيب 3 مضخات جديدة وصيانة 4 مضخات قديمة لضمان مرونة التشغيل.
- أنظمة التحكم: تحديث اللوحات واعتماد نظام أكثر تطوراً في غرفة تحكم جديدة مهيأة للتقنيات الحديثة.
- البنية التحتية: إعادة تأهيل المنشآت الخرسانية، التمديدات الكهربائية، وصيانة القطع الإلكتروميكانيكية.
- صيانة شاملة للكابلات، مفاتيح التوزيع، وجميع الشبكات الداخلية المرتبطة بالمحطة.

وأضافت المؤسسة أنها ستنجز خلال الأيام المقبلة أعمال ربط المحطة بخطي عين إبل وبنت جبيل، مؤكدة أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة انتظام التغذية المائية في قضاء بنت جبيل ومحيطه.

واعتبرت أن إعادة تشغيل المحطة تدخل في إطار سلسلة مشاريع لإعادة تأهيل المرافق الحيوية التي تضررت جراء العدوان، بالشراكة مع المنظمات الدولية، بما يعزز صمود الأهالي ويحسّن استمرارية الخدمات الأساسية.
 
(الوكالة الوطنية)
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مؤسسة مياه لبنان

الوكالة الوطنية

الإسرائيلي

إسرائيل

الرئيسي

