عبد المسيح: الانتخابات مؤجلة حتى اشعار آخر!

بعد تأجيل جلسة مجلس النواب ليوم غد، كتب النائب عبر حسابه على منصة "إكس" : "الانتخابات النيابية مؤجلة إلى إشعار آخر، وهذه هي الحقيقة التي يجب أن تتعايشوا معها. أما الكلام عن عرقلة تعديل قانون الانتخاب فليس سوى وسيلة مكشوفة لتبرير التأجيل".

