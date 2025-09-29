Advertisement

لبنان

عبد المسيح: الانتخابات مؤجلة حتى اشعار آخر!

Lebanon 24
29-09-2025 | 10:05
بعد تأجيل جلسة مجلس النواب ليوم غد، كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "إكس" : "الانتخابات النيابية مؤجلة إلى إشعار آخر، وهذه هي الحقيقة التي يجب أن تتعايشوا معها. أما الكلام عن عرقلة تعديل قانون الانتخاب فليس سوى وسيلة مكشوفة لتبرير التأجيل".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24