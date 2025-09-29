26
لبنان
مطعم بالجميّزة يتعرض للسرقة.. وهذا ما كشفته التحقيقات
Lebanon 24
29-09-2025
|
10:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم كافّة على كل الأراضي اللّبنانيّة، بتاريخ 22-9-2025، ادّعى مالك أحد المطاعم في محلّة الجميّزة ضدّ مجهول بجرم سرقة خزنة وبداخلها مبلغ يقارب الثلاثة آلاف دولار أميركي.
على الفور، باشرت عناصر فصيلة الجميّزة في وحدة شرطة
بيروت
إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، فتبيّن أن عمليّة السّرقة قد حصلت من دون كسرٍ أو خلع، ونتيجةً للتّحقيق مع موظفي المطعم وعددهم يقارب 25 موظفًا، تمّ الاشتباه بعامل التنظيفات، ويُدعى ع. م. (مواليد عام 2007، سوري)، بعد استدراجه والتّحقيق معه اعترف بالسّرقة بالاشتراك مع ابن خالته (ح. ح. مواليد عام 2007، سوري) الذي تمّ استدراجه، أيضًا، واعترف بأنّه سلّم الخزنة بكامل محتوياتها إلى خاله (ز. ف. مواليد عام 1990، سوري).
ومن خلال عمليّة استدراج الأخير والتّضييق عليه من قبل عناصر الفصيلة، عمد إلى رمي الخزنة بالقرب من مستوعبٍ للنفايات في الجميّزة، حيث تم إحضارها وأعيدت إلى المدّعي، وأحيل الموقوفان إلى مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتّوسّع بالتّحقيق معهما، عملًا بإشارة
القضاء
المختص
العمل مستمر لتوقيف المتورط الثّالث.
