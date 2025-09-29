Advertisement

لبنان

"منتدى أمناء بيروت" يلتقي السفير السعودي ويطلق دعوة لمؤتمر 2030

Lebanon 24
29-09-2025 | 10:10
زار وفد من "منتدى أمناء بيروت" برئاسة فادي غلاييني، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الدكتور وليد البخاري في مقر السفارة في بيروت، حيث أجرى الطرفان جولة أفقية شاملة حول الأوضاع العامة في لبنان وبيروت، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة.
وتم خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بدعم الاستقرار وتحفيز فرص النهوض بالعاصمة اللبنانية، مع التأكيد على دور بيروت التاريخي والثقافي في المنطقة.

وأشاد رئيس المنتدى بالدور المميز للسفير البخاري، معتبرًا أن شخصيته تمثل مثالاً عربيًا للحكمة والانفتاح، مع حرص دائم على تعزيز التعاون بين لبنان والمملكة.

كما وجه غلاييني دعوة رسمية للسفير للمشاركة في "مؤتمر 2030" الذي يعتزم المنتدى تنظيمه في النصف الثاني من شهر تشرين الأول المقبل، تحت عنوان: "رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وانعكاساتها على لبنان: فرص للتكامل والنهوض". وسيشكل المؤتمر منصة حوارية لبحث الأبعاد الاقتصادية والثقافية والتنموية لرؤية المملكة، واستكشاف سبل التعاون لدعم بيروت ولبنان من خلال شراكات استراتيجية تنموية.

وأكد البيان على أهمية استمرار التواصل بين المنتدى والسفارة، وتعزيز التعاون في القضايا التي تهم العاصمة ولبنان عامة، على أساس الأخوة والانتماء العربي المشترك، ورؤية لمستقبل مزدهر وآمن للجميع.
 
(الوكالة الوطنية)
