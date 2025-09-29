Advertisement

لبنان

مراقبو مصلحة الاقتصاد جالوا على مكتبات البقاع.. هذا ما وجدوه

Lebanon 24
29-09-2025 | 10:09
جال مراقبو مصلحة الاقتصاد في البقاع على المكتبات للتأكد من الاسعار، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان 24".
وتم تنظيم محاضر ضبط بسبب وجود الاف الكتب المدرسية المعروضة للبيع وعليها عبارة غير مخصص للبيع. 

وتم اقفال البعض منها بناء على اشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي زينة حيدر احمد .
