لبنان

باسيل: نحن رولان خوري وأنتم رياض سلامة

Lebanon 24
29-09-2025 | 10:15
 كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على حسابه على "أكس": نحن رولان خوري وانتم رياض سلامة... مكاننا الحرية ومكانكم الظلامية. سنبقى في تيارنا الحر وستبقون في منظومتكم المالية".
