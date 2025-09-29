Advertisement

لبنان

بشأن تواجد القوات الإسرائيلية في لبنان.. ماذا أعلنت "اليونيفيل"؟

Lebanon 24
29-09-2025 | 10:34
A-
A+
Doc-P-1423028-638947645089128196.jpeg
Doc-P-1423028-638947645089128196.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" اليوم الاثنين، أنّ قواتها تواصل تنفيذ الدوريات الميدانية، وتقوم برصد الانتهاكات المرتكبة للقرار 1701 ورفع التقارير بشأنها.
 
وقالت في بيان عبر "إكس": "في الوقت نفسه، ندعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه بموجب القرار وإعادة انتشاره في الجنوب، لكن مع استمرار تواجد القوات الإسرائيلية داخل لبنان، لا يمكن تحقيق الانتشار الكامل للجيش".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا تعني مغادرة "اليونيفيل" لجنوب لبنان؟ تقريرٌ يحذر
lebanon 24
29/09/2025 21:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون اتصل بقائد "اليونيفيل" مديناً الاعتداء الإسرائيلي على القوات الدولية قرب مروحين
lebanon 24
29/09/2025 21:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليونيفيل": قواتنا منتشرة في جنوب لبنان ونساعد الجيش على نزع السلاح غير الشرعي
lebanon 24
29/09/2025 21:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اتُّخذ القرار بإنهاء عمل قوات "اليونيفيل" في لبنان؟
lebanon 24
29/09/2025 21:19:43 Lebanon 24 Lebanon 24

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

قوة الأمم المتحدة المؤقتة

قوة الأمم المتحدة

الجيش اللبناني

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:36 | 2025-09-29
13:26 | 2025-09-29
13:16 | 2025-09-29
13:04 | 2025-09-29
13:00 | 2025-09-29
12:55 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24