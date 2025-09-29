بشأن تواجد القوات الإسرائيلية في لبنان.. ماذا أعلنت "اليونيفيل"؟

أعلنت "اليونيفيل" اليوم الاثنين، أنّ قواتها تواصل تنفيذ الدوريات الميدانية، وتقوم برصد الانتهاكات المرتكبة للقرار 1701 ورفع التقارير بشأنها.

وقالت في بيان عبر "إكس": "في الوقت نفسه، ندعم في تنفيذ مهامه بموجب القرار وإعادة انتشاره في الجنوب، لكن مع استمرار تواجد القوات داخل ، لا يمكن تحقيق الانتشار الكامل للجيش".