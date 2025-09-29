بشأن تواجد القوات الإسرائيلية في لبنان.. ماذا أعلنت "اليونيفيل"؟

يقوم حفظة السلام بتنفيذ الدوريات والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701. في الوقت نفسه، ندعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه بموجب القرار وإعادة انتشاره في الجنوب، لكن مع استمرار تواجد القوات الإسرائيلية داخل لبنان، لا يمكن تحقيق الانتشار الكامل للجيش. https://t.co/507rnyPGJC pic.twitter.com/c0HlsVrry2
— UNIFIL Arabic (@UNIFILArabic) September 29, 2025
