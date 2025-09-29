Advertisement

لبنان

"العيش المشترك والسلام".. توصيات للإصلاح التربوي والسياسي والاقتصادي

Lebanon 24
29-09-2025 | 10:37
A-
A+
Doc-P-1423029-638947642867633147.png
Doc-P-1423029-638947642867633147.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظمت "الهيئة اللبنانية للتاريخ" و"مجموعة أكاديميات وأكاديميون من أجل لبنان"، بدعم من سفارة سويسرا في لبنان وسوريا، المؤتمر الأول بعنوان "جدلية العيش المشترك والسلام في لبنان: مقاربات في السياسة والاقتصاد والتربية والثقافة والإعلام". حضره ممثلون عن القطاعين العام والخاص في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع والتربية والإعلام، إلى جانب الباحثين والناشطين والهيئات الأكاديمية.
Advertisement

شهدت جلسة الافتتاح مشاركة وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي وسفيرة سويسرا في لبنان وسوريا ماريون وشليت، حيث ركّزت كرامي على أهمية أن ترتكز السياسات التربوية على القيم المهنية، والاعتماد على العلم والبيانات الموثوقة والبحث الإجرائي، مؤكدة أن التربية مسؤولية مشتركة، والمدرسة الوطنية ركيزة لعقد اجتماعي جديد.

من جهتها، أكدت السفيرة وشليت أن بناء السلام يتطلب الاعتراف بالطبيعة المزدوجة للبنان، والاستثمار المدروس في كل المجالات من السياسة والاقتصاد إلى الثقافة والإعلام، مستشهدة بتجربة سويسرا في إدارة التعددية اللغوية والدينية كمثال على ممارسة السلام اليومي لتحقيق التعايش المستدام.

أما الدكتور سيمون عبد المسيح، ممثلاً "لمجموعة أكاديميات وأكاديميون من أجل لبنان"، فقد شدّد على أن المؤتمر يتيح للمشاركين الانزياح عن معتقداتهم لفهم الآخر وممارسة المواطنية المتنورة والفاعلة، من خلال النقاش وتبادل وجهات النظر المتعددة.

أبرز توصيات المؤتمر:
1. تعزيز الأبحاث التربوية ودمجها مع السياسة.
2. الاعتراف بجميع السرديات، مع التركيز على سرديات الفئات المهمشة.
3. التمسك بالتعددية كثابت لبناني.
4. الاعتماد على البيانات والإحصاءات والتشريعات كأساس للسياسات.
5. فهم الهوية اللبنانية كمركب تعددي.
6. تأسيس أحزاب ديمقراطية جامعة لكل أطياف الشعب.
7. تحرير الاقتصاد من النفوذ السياسي والأعمال.
8. إنشاء متحف افتراضي لتسليط الضوء على أحداث تاريخية محلية.
9. اعتماد قانون مدني موحد للأحوال الشخصية يساوي بين الرجل والمرأة.
10. تعزيز التأثير الإيجابي على الرأي العام عبر الإعلام.

يجسد المؤتمر خطوة مهمة نحو حوار معمق حول بناء الدولة اللبنانية وتعزيز التعايش المشترك والسلام المستدام، مع التركيز على التكامل بين التربية والسياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
وزيرة خارجية سلوفينيا ل"الجزيرة": حلّ الدولتين هو الضمان الوحيد للسلام والعيش المشترك
lebanon 24
29/09/2025 21:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي: الدول الأخرى تحب لبنان بسبب صيغة العيش المشترك ولا خوف ولا أحد يرفض العيش المشترك واليوم هذه هي ضمانة لبنان
lebanon 24
29/09/2025 21:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الفوعاني: حركة أمل حصن لحماية لبنان وتعزيز العيش المشترك
lebanon 24
29/09/2025 21:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري: الاعتدال هو أساس صون العيش المشترك ووحدة لبنان
lebanon 24
29/09/2025 21:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

الوكالة الوطنية

اللبنانية

ديمقراطي

من جهته

النقاش

التركي

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:36 | 2025-09-29
13:26 | 2025-09-29
13:16 | 2025-09-29
13:04 | 2025-09-29
13:00 | 2025-09-29
12:55 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24