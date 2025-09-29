Advertisement

لبنان

سلام يستقبل عبود.. وبحث في أوضاع الشمال

Lebanon 24
29-09-2025 | 10:39
A-
A+
Doc-P-1423031-638947646986089352.png
Doc-P-1423031-638947646986089352.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بعد ظهر اليوم الاثنين، في السرايا الحكومية، النائب جميل عبود، وعرض معه الأوضاع العامة وشؤون مدينة طرابلس والشمال.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
​ عبود استقبل البركس.. وهذا ما جرى بحثه
lebanon 24
29/09/2025 21:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير يستقبل سفيرة النرويج.. وبحث في أوضاع العسكريين
lebanon 24
29/09/2025 21:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل السفير الصيني وبحث معه في الأوضاع العامة
lebanon 24
29/09/2025 21:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24
كتيلي استقبلت وفد الشيوعي.. وبحث في الأوضاع العامة
lebanon 24
29/09/2025 21:19:59 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

النائب جميل

نواف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:17 | 2025-09-29
13:36 | 2025-09-29
13:26 | 2025-09-29
13:16 | 2025-09-29
13:04 | 2025-09-29
13:00 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24