لبنان
قائد الجيش استقبل السفير القطري.. وهذا ما تم بحثه
Lebanon 24
29-09-2025
|
10:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
قائد الجيش
العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، السفير
القطري
الشيخ
سعود بن
عبد الرحمن آل ثاني
، وجرى البحث خلال اللقاء في الأوضاع العامة في
لبنان
والمنطقة.
كما استقبل النائب
أسعد
درغام، وتم عرض الأوضاع العامة في البلاد.
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش استقبل السفير الصيني وبحث معه في الأوضاع العامة
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل السفير الصيني وبحث معه في الأوضاع العامة
29/09/2025 21:20:06
29/09/2025 21:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر استقبل السفير السعودي.. هذا ما تمّ بحثه
Lebanon 24
مطر استقبل السفير السعودي.. هذا ما تمّ بحثه
29/09/2025 21:20:06
29/09/2025 21:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هيكل استقبل كوبر.. وهذا ما تم بحثه
Lebanon 24
هيكل استقبل كوبر.. وهذا ما تم بحثه
29/09/2025 21:20:06
29/09/2025 21:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين قائد الجيش ولودريان... وهذا ما تمّ بحثه
Lebanon 24
لقاء بين قائد الجيش ولودريان... وهذا ما تمّ بحثه
29/09/2025 21:20:06
29/09/2025 21:20:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد الرحمن آل ثاني
سعود بن عبد الرحمن
بن عبد الرحمن
عبد الرحمن
سعود بن
آل ثاني
الرحمن
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
Lebanon 24
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
14:17 | 2025-09-29
29/09/2025 02:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام لن يدعو إلى جلسة حكومية.. هل من خلافٍ مع عون؟
Lebanon 24
سلام لن يدعو إلى جلسة حكومية.. هل من خلافٍ مع عون؟
13:36 | 2025-09-29
29/09/2025 01:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في الشمال.. "المخابرات" توقف "مُعتدٍ" على مديرة مدرسة!
Lebanon 24
في الشمال.. "المخابرات" توقف "مُعتدٍ" على مديرة مدرسة!
13:26 | 2025-09-29
29/09/2025 01:26:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في الأيام المقبلة… إليكم ما سيجري داخل نفق نهر الكلب ليلاً
Lebanon 24
في الأيام المقبلة… إليكم ما سيجري داخل نفق نهر الكلب ليلاً
13:16 | 2025-09-29
29/09/2025 01:16:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"القضاء الأعلى" نعى القاضي حسن شحرور: تميز بمناقبيته وسعة معرفته القانونية
Lebanon 24
"القضاء الأعلى" نعى القاضي حسن شحرور: تميز بمناقبيته وسعة معرفته القانونية
13:04 | 2025-09-29
29/09/2025 01:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
انخفاض في درجات الحرارة وتساقط أمطار.. إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
Lebanon 24
انخفاض في درجات الحرارة وتساقط أمطار.. إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
15:28 | 2025-09-28
28/09/2025 03:28:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
Lebanon 24
"قائد حزب الله الخفي".. تقريرٌ يسردُ قصّته!
15:00 | 2025-09-28
28/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
Lebanon 24
آخر خبر من الضاحية.. إتصال يثير بلبلة!
11:27 | 2025-09-29
29/09/2025 11:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
Lebanon 24
من مجلس النواب.. بشرى للمتقاعدين في القطاع العام
06:00 | 2025-09-29
29/09/2025 06:00:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي يتعرّض لحروق بالغة وزوجته حالتها حرجة.. هذا ما حصل معهما (صورة)
Lebanon 24
إعلامي يتعرّض لحروق بالغة وزوجته حالتها حرجة.. هذا ما حصل معهما (صورة)
02:27 | 2025-09-29
29/09/2025 02:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
14:17 | 2025-09-29
عن "تعافي حزب الله" عسكرياً.. ماذا قال تقريرٌ جديد؟
13:36 | 2025-09-29
سلام لن يدعو إلى جلسة حكومية.. هل من خلافٍ مع عون؟
13:26 | 2025-09-29
في الشمال.. "المخابرات" توقف "مُعتدٍ" على مديرة مدرسة!
13:16 | 2025-09-29
في الأيام المقبلة… إليكم ما سيجري داخل نفق نهر الكلب ليلاً
13:04 | 2025-09-29
"القضاء الأعلى" نعى القاضي حسن شحرور: تميز بمناقبيته وسعة معرفته القانونية
13:00 | 2025-09-29
"اللقاء النيابي المستقل": لن نشارك في الجلسة التشريعية غداً
