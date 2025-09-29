Advertisement

لبنان

قائد الجيش استقبل السفير القطري.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
29-09-2025 | 10:55
 استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وجرى البحث خلال اللقاء في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل النائب أسعد درغام، وتم عرض الأوضاع العامة في البلاد.
