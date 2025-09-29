قائد الجيش استقبل السفير القطري.. وهذا ما تم بحثه

استقبل العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، السفير الشيخ ، وجرى البحث خلال اللقاء في الأوضاع العامة في والمنطقة.

كما استقبل النائب درغام، وتم عرض الأوضاع العامة في البلاد.