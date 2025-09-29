Advertisement

لبنان

هذا ما أعلنته "الصحة" عن غارات سحمر والنبطية وعيترون

Lebanon 24
29-09-2025 | 10:41
A-
A+
Doc-P-1423040-638947655213026256.jpg
Doc-P-1423040-638947655213026256.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي بمسيرات على جنوب لبنان أدت اليوم إلى الحصيلة التالية: 
Advertisement
- شهيد في سحمر
- شهيد في النبطية الفوقا 
- جريح في عيترون
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة من مسيّرة على حفارة امام منزل في بلدة سحمر
lebanon 24
29/09/2025 21:20:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على طريق الزهراني قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد
lebanon 24
29/09/2025 21:20:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من "الصحة" عن "غارة ميفدون"
lebanon 24
29/09/2025 21:20:13 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية على سحمر البقاعية.. وسقوط شهيد
lebanon 24
29/09/2025 21:20:13 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

جنوب لبنان

الإسرائيلي

إسرائيل

النبطية

عيترون

الفوقا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:17 | 2025-09-29
13:36 | 2025-09-29
13:26 | 2025-09-29
13:16 | 2025-09-29
13:04 | 2025-09-29
13:00 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24