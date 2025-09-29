25
لبنان
إدارة "MIDEL" بحثت ووزير المال تعويضات نهاية الخدمة والتسويات المالية حتى 2021
Lebanon 24
29-09-2025
|
06:10
A-
A+
0
A+
A-
عقد مجلس إدارة
الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين
(MIDEL)، برئاسة البروفسور
فؤاد
زمكحل
، اجتماعًا مع وزير المال
ياسين جابر
، تناول خلاله أبرز الملفات الاقتصادية والمالية، من بينها قانون تعويضات نهاية الخدمة، والمراسيم التطبيقية لإعادة تخمين أصول الشركات، ومشروع التسوية المالية حتى العام 2021.
وأكد المجتمعون بحسب بيان، أن أرباب العمل لا يمكن أن يتحمّلوا وحدهم خسائر الدولة، ولا يجوز أن يدفعوا ثمن إفلاس الضمان الاجتماعي للمرة الثالثة، مشدّدين على ضرورة توزيع الخسائر بشكل عادل بين الدولة، الشركات، والموظفين.
ولفت البيان إلى أن الأجراء فقدوا جزءًا كبيرًا من مداخيلهم وودائعهم، لكن الشركات بدورها غير قادرة على تحمّل مجددًا خسائر الضمان والاحتياطات التي تبخرت قيمتها، داعين إلى حوار شفاف وتعاون بين شركاء الإنتاج للتوصّل إلى حلول واقعية.
في ما يخص إعادة تقييم أصول الشركات، طالب المجتمعون بالسماح بإعادة التخمين حسب سعر الصرف الجديد، مقابل دفع ضرائب رمزية لتسوية أوضاعها بعد الخسائر الفادحة، منتقدين طريقة تطبيق المراسيم الحالية التي تخالف ما تم الاتفاق عليه سابقًا.
كما شددوا على ضرورة أن تتضمن الموازنة العامة تسوية عادلة للحسابات السابقة حتى عام 2021، على أن يتم سداد الضرائب من الحسابات الدولارية المجمدة في المصارف، وبسعر صرف لا يتجاوز 40 ألف
ليرة لبنانية
.
وفي ختام الاجتماع، تقرر إنشاء لجنة متابعة لمختلف المواضيع المطروحة، وشكر المجتمعون وزير المال على انفتاحه وتعاونه بهدف إيجاد حلول عملية للأزمات القائمة.
