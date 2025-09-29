Advertisement

لبنان

إدارة "MIDEL" بحثت ووزير المال تعويضات نهاية الخدمة والتسويات المالية حتى 2021

Lebanon 24
29-09-2025 | 06:10
A-
A+
Doc-P-1423045-638947661117550043.png
Doc-P-1423045-638947661117550043.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (MIDEL)، برئاسة البروفسور فؤاد زمكحل، اجتماعًا مع وزير المال ياسين جابر، تناول خلاله أبرز الملفات الاقتصادية والمالية، من بينها قانون تعويضات نهاية الخدمة، والمراسيم التطبيقية لإعادة تخمين أصول الشركات، ومشروع التسوية المالية حتى العام 2021.
Advertisement

وأكد المجتمعون بحسب بيان، أن أرباب العمل لا يمكن أن يتحمّلوا وحدهم خسائر الدولة، ولا يجوز أن يدفعوا ثمن إفلاس الضمان الاجتماعي للمرة الثالثة، مشدّدين على ضرورة توزيع الخسائر بشكل عادل بين الدولة، الشركات، والموظفين.

ولفت البيان إلى أن الأجراء فقدوا جزءًا كبيرًا من مداخيلهم وودائعهم، لكن الشركات بدورها غير قادرة على تحمّل مجددًا خسائر الضمان والاحتياطات التي تبخرت قيمتها، داعين إلى حوار شفاف وتعاون بين شركاء الإنتاج للتوصّل إلى حلول واقعية.

في ما يخص إعادة تقييم أصول الشركات، طالب المجتمعون بالسماح بإعادة التخمين حسب سعر الصرف الجديد، مقابل دفع ضرائب رمزية لتسوية أوضاعها بعد الخسائر الفادحة، منتقدين طريقة تطبيق المراسيم الحالية التي تخالف ما تم الاتفاق عليه سابقًا.

كما شددوا على ضرورة أن تتضمن الموازنة العامة تسوية عادلة للحسابات السابقة حتى عام 2021، على أن يتم سداد الضرائب من الحسابات الدولارية المجمدة في المصارف، وبسعر صرف لا يتجاوز 40 ألف ليرة لبنانية.

وفي ختام الاجتماع، تقرر إنشاء لجنة متابعة لمختلف المواضيع المطروحة، وشكر المجتمعون وزير المال على انفتاحه وتعاونه بهدف إيجاد حلول عملية للأزمات القائمة.
مواضيع ذات صلة
بدء جلسة لجنة المال والموازنة لدرس إقتراح قانون تسوية تعويضات نهاية الخدمة
lebanon 24
30/09/2025 00:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المال.. لتسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة
lebanon 24
30/09/2025 00:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال وعلى جدول اعمالها 4 بنود منها تسوية تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي واعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ 2019 بحكم المطرودين
lebanon 24
30/09/2025 00:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تعويضات نهاية الخدمة.. العمال يحذّرون من تهريبة وعبد الله "لن نقبل"
lebanon 24
30/09/2025 00:28:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين

الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال

الاتحاد الدولي

إدارة الاتحاد

ليرة لبنانية

اتحاد الدول

ياسين جابر

رئاسة ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:24 | 2025-09-29
16:55 | 2025-09-29
16:55 | 2025-09-29
16:49 | 2025-09-29
16:20 | 2025-09-29
15:50 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24